- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 256
- Время на прочтение
- 2 мин
Не"горящая путевка": языковед объяснил, как правильно говорить по-украински
Эксперт объяснил, как правильно сказать по-украински.
Многие украинцы после перехода на государственный язык отказываются от русских и суржика. Однако отдельные высказывания до сих пор вызывают вопросы. Языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно по-украински передать распространенное выражение «горящая путевка».
Об этом пишет УНИАН.
По словам языковеда, слова «горящий» в украинском литературном языке нет.
«Так же, как ідущий хлопець или бігуча дівчина, это суржиковые формы», — объяснил Авраменко.
Он отметил, что для таких слов у украинского языка есть естественные соответствия.
Как правильно переводить подобные слова
По словам лингвиста, существует несколько способов передать такие конструкции на украинский язык.
Первый — описательный. Например:
идущий парень — хлопець, що йде;
бегущая девушка — дівчина, що біжить.
Второй способ — использование соответствующего существительного:
начинающий журналист — журналіст-початківець;
утопающий — потопельник.
Третий вариант — подбор прилагательного.
Как правильно сказать «горящая путевка» на украинском
Именно этот способ, по словам Авраменко, подходит для перевода распространенного туристического изречения.
«Подрастающее поколение — молоде покоління. А горящая путевка — гаряча путівка», — объяснил языковед.
Само словосочетание горящая путевка соответствует нормам современного украинского литературного языка и является правильным вариантом для повседневного употребления.
Напомним, в разных регионах Украины бытуют собственные диалектизмы, которые могут быть непонятны жителям других областей. Одним из таких слов есть «калабанчик» — так в некоторых регионах называют небольшой контейнер или судочек для еды, который берут с собой на работу или учебу.
Кроме этого, украинцы используют и другие локальные названия: в частности, в Донецкой области распространены слова «тормозок» (еда на работу, особенно в шахту) и «мармид» (посуда для обеда).