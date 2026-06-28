Не"горящая путевка": языковед объяснил, как правильно говорить по-украински

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Многие украинцы после перехода на государственный язык отказываются от русских и суржика. Однако отдельные высказывания до сих пор вызывают вопросы. Языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно по-украински передать распространенное выражение «горящая путевка».

Об этом пишет УНИАН.

По словам языковеда, слова «горящий» в украинском литературном языке нет.

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«Так же, как ідущий хлопець или бігуча дівчина, это суржиковые формы», — объяснил Авраменко.

Он отметил, что для таких слов у украинского языка есть естественные соответствия.

Как правильно переводить подобные слова

По словам лингвиста, существует несколько способов передать такие конструкции на украинский язык.

Первый — описательный. Например:

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идущий парень — хлопець, що йде;

бегущая девушка — дівчина, що біжить.

Второй способ — использование соответствующего существительного:

начинающий журналист — журналіст-початківець;

утопающий — потопельник.

Третий вариант — подбор прилагательного.

Как правильно сказать «горящая путевка» на украинском

Именно этот способ, по словам Авраменко, подходит для перевода распространенного туристического изречения.

«Подрастающее поколение — молоде покоління. А горящая путевка — гаряча путівка», — объяснил языковед.

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Само словосочетание горящая путевка соответствует нормам современного украинского литературного языка и является правильным вариантом для повседневного употребления.

Напомним, в разных регионах Украины бытуют собственные диалектизмы, которые могут быть непонятны жителям других областей. Одним из таких слов есть «калабанчик» — так в некоторых регионах называют небольшой контейнер или судочек для еды, который берут с собой на работу или учебу.

Кроме этого, украинцы используют и другие локальные названия: в частности, в Донецкой области распространены слова «тормозок» (еда на работу, особенно в шахту) и «мармид» (посуда для обеда).

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