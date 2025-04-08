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ТСН в социальных сетях

Пес пытался откопать хозяина во время похорон

Пес пытался откопать хозяина во время похорон / © скриншот с видео

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
187
Время на прочтение
1 мин
Пес пытался откопать хозяина во время похорон

Неистовый момент: преданная собака пыталась откопать хозяина во время похорон (фото)

Пес не отходил от мужчины на протяжении всей его болезни.

Автор публикации
Юлия Шолудько Юлия Шолудько

В Перу расстроенный пес пытался откопать своего хозяина во время его погребения.

Об этом сообщает Need To Know.

Криспин был убит горем, когда его хозяин Хасинто скончался после продолжительной болезни.

Двоюродный брат Хасинто рассказал, что собака сидела рядом с хозяином на протяжении всей его болезни и даже осталась у его постели в день смерти. Но когда его хозяина хоронили, пес не смог понять почему.

На видео, которое стало вирусным в Сети, видно, как работники кладбища начинают заделывать гроб цементными плитами. Потом собака прыгнула на плиты и принялась обнюхивать их, глядя на гроб внизу. Даже когда гроб засыпали землей и искусственным покрытием, Криспин не сдавался. Он начал копать небольшую яму на краю площадки, продвигая голову туда и обратно, словно ища своего лучшего друга.

Пес пытался откопать хозяина во время похорон / © скриншот с видео

Пес пытался откопать хозяина во время похорон / © скриншот с видео

Видео было подписано: «Лучший друг этого человека до конца, его зовут Криспин, и он щенок моего двоюродного брата. Когда он болел, Криспин не расставался с ним, до самой смерти Криспин сопровождал его. Криспин не понимал, почему мой брат был в подполье и хотел уйти с ним. Спасибо тебе, Криспин, за то, что сопровождал его до конца».

Напомним, ранее в Мексике пес прыгнул в гроб на похоронах хозяина.

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