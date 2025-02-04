Неизвестные в масках угнали поезд в метро Нью-Йорка, чтобы прокатиться: чем это закончилось

По данным источников в полиции Нью-Йорка, трое неизвестных в масках проникли в пустой поезд метро, находившийся в отстойнике и отправились в развлекательное путешествие. Они запечатлели часть своих развлечений, чтобы опубликовать видео в Instagram.

Об этом пишет New York Post.

Источники издания сообщили, что у подозреваемых были специальные ключи, которые используют работники метрополитена. Точное время совершения правонарушения пока неизвестно, но правоохранители считают, что инцидент произошел в эту субботу или воскресенье.

Оказавшись внутри поезда, преступники замазали объективы камер видеонаблюдения черным маркером. Но после этого они все равно сняли на видео свою безрассудную поездку, чтобы привлечь внимание в социальных сетях.

Непонятно, как долго продолжалась их поездка и как далеко они заехали, но по крайней мере часть этого путешествия проходила активно используемыми железнодорожными линиями. Согласно попавшим в Сеть кадрам, правонарушители мчались по путям метро со скоростью около 50 км/ч и проехали по меньшей мере одну станцию и один светофор, а также проехали мимо другого поезда на маршруте.

К счастью, правонарушителям удалось избежать столкновения, что могло бы вызвать большую трагедию. Они также смогли вернуть поезд на место на станции в Бруклине.

Но работники метрополитена заметили, что поезд немного изменил свое положение, что вызвало подозрения в совершении преступления. Потому они вызвали полицию около 22:20 в воскресенье, 2 февраля.

По информации издания, полиция Нью-Йорка до сих пор разыскивает троих подозреваемых в угоне поезда метро, личности которых пока не удалось установить.

Напомним, ютубер открыл коробку стоимостью $666, которую, как он утверждает, получил из "темной паутины". Ее содержимое оказалось ужасным, но ютубер получил больше, чем рассчитывал.

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