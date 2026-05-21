Нелегальное путешествие через Сахару стало экстремальным трендом среди туристов

Путешествие на знаменитом мавританском «Поезде с железной рудой», который более 17 часов мчится по пустыне Сахара, стало одним из самых экстремальных туристических трендов в мире.

Как пишет Oddity Central, речь идет о грузовом поезде, курсирующем по территории Мавритании с 1963 года.

Железнодорожная линия перевозит железную руду из внутренних районов страны к побережью Атлантического океана, преодолевая более 700 километров по безлюдной пустынной территории.

Так называемый «Пустынный экспресс» содержит десятки открытых вагонов, заполненных железной рудой. Именно на крышах или внутри этих вагонов туристы нелегально путешествуют по пустыне Сахара.

Для большинства людей почти 20-часовая поездка среди жары, пыли и сажи стала бы настоящим испытанием. Однако среди любителей экстрима и фанатов «Дюны» этот маршрут приобрел культовый статус.

Известность поездки резко возросла после того, как путешественники начали публиковать видео и фотографии в соцсетях. На кадрах туристы с закрытыми лицами среди песчаных дюн и черной руды напоминали фремен из вселенной «Дюны».

Впоследствии в Интернете появились целые инструкции о том, как попасть на поезд, и все больше туристов стали приезжать в Мавританию ради этого опыта.

Впрочем, местные власти неоднократно предупреждали об опасности таких поездок. При падении человек может оказаться прямо посреди пустыни без воды и связи, а сойти с поезда во время движения практически невозможно.

В 2024 году власти Мавритании официально запретили туристам ездить на «Железорудном экспрессе». Несмотря на это, запрет только усилил интерес к опасному происшествию.

По словам путешественников, полиция и пограничники могут проверять телефоны туристов в поисках доказательств подготовки к нелегальной поездке. Также сообщается о местных «пиратах», которые запрыгивают в вагоны и требуют с пассажиров деньги.

Несмотря на все риски, желающих проехаться на легендарном поезде через Сахару становится все больше.

