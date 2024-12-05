Немец выпил два литра лимонного и лаймового сока за рекордные секунды: какими были последствия (фото)

Серийный мировой рекордсмен из Германии восстановил два своих бывших титула за один день, выпив литры лимонного и лаймового сока.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

30-летний Андре Ортольф ранее удерживал рекорды по самому быстрому выпиванию литра лимонного сока через соломинку, а также рекорд по выпиванию сока лайма, но в этом году уступил оба рекорда другому серийному рекордсмену Дэвиду Рашу.

Время выпивания лимонного сока Ортольфом составляло 16 секунд, а Раш побил его с результатом 13,53 секунды. Раш также побил рекорд Ортольфа с соком лайма в 16,82 секунды, сделав это за 13,99 секунды.

Теперь Андре вернул себе оба титула, показав время 13,3 секунды для лимонного сока и 13,51 секунды для лаймового сока.

Андре Ортольф / Фото: Guinness World Records

По его словам, попытка побить два рекорда в один день имела лишь незначительные последствия.

"Вообще у меня обычно не возникает никаких проблем с пищевыми и питьевыми рекордами", — сказал Ортольф. "И на этот раз мой желудок чувствовал себя относительно хорошо, но у меня болел зуб. Боль прошла только через день".

Андре подсчитал, что он побил около 500 рекордов, а сейчас на его счету более 100 рекордов.

Вот только некоторые из них:

Наибольшее количество рождественских штолен, съеденных за одну минуту – 336 г

Наибольшее количество желе, съеденного руками за одну минуту – 1890 г

Наибольшее количество тирамису, съеденное за 30 секунд – 815 г

Наибольшее количество пасты васаби, съеденной за одну минуту – 610 г

Наибольшее количество горчицы, съеденной из тюбика за 30 секунд – 416 г

Наибольшее количество картофельного пюре, съеденного за одну минуту – 1120 г

Напомним, тем временем другой немец сейчас пытается побить мировой рекорд с самого долгого времени, проведенного в подводной стационарной среде обитания. Рюдигер Кох уже более 60 дней живет под водой и рассказал, как он обосновался на глубине 11 метров.

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