Блогер Ukrainiko в супермаркете / © скриншот с видео

Реклама

Немецкоязычный TikTok-блогер Ukrainiko, который с 2022 года живет в Украине и рассказывает иностранцам о жизни в стране, был поражен необычным супермаркетом во Львове. Торговое заведение отличается оригинальным дизайном в стиле IT-культуры, где элементы программирования, видеоигр и компьютерных технологий интегрированы в интерьер всего помещения.

Об этом пишет издание «Фокус» со ссылкой на видео блогера в TikTok.

Реклама

Во время посещения магазина «Украико» он не скрывал своего восхищения его оформлением и заявил, что украинские супермаркеты можно считать лучшими в мире.

Реклама

«В Украине действительно лучшие супермаркеты всех времен, посмотрите сами. Супермаркет оформлен в стиле IT», — поделился впечатлениями блогер.

По его словам, концепция интерьера продумана до мельчайших деталей. Тематика информационных технологий прослеживается по всему торговому залу: от стен и колонн до отдельных торговых зон.

Среди декоративных элементов можно увидеть мотивы популярных видеоигр, программный код, изображения компьютерных соединений, проводов и знакомые пользователям операционной системы Windows окна.

«Мы видим мотивы из видеоигр: вот здесь — программный код, какие-то провода, соединения, окна Windows», — рассказал Ukrainiko.

Реклама

Как оформлены мясной и рыбный отделы

Отдельно блогер обратил внимание на дизайн торговых отделов. В частности, над витринами с мясом и рыбой разместили пиксель-арт, который соответствует общей концепции магазина.

В то же время Ukrainiko отметил не только необычное оформление, но и качество выкладки продуктов. Особенно ему понравился вид рыбной продукции.

«Лосось здесь выглядел действительно очень-очень хорошо», — отметил автор видео.

IT-тематика присутствует даже в конструктивных элементах помещения: колонны украшены строками программного кода, а кассовые зоны также оформлены в соответствии с общей концепцией.

Реклама

Напомним, британская блогерша Элли, которая уже несколько лет живет в Украине, рассказала о пяти вещах, которые оказались для нее неожиданными после переезда. Среди главных открытий женщины — гостеприимство украинцев, доступность привычных британских продуктов, особый ритм жизни, качество медицины и быстрое развитие страны.

Новости партнеров

Новости партнеров