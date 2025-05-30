Необычная кошка Битси: как животное с шестью лапами нашло семью (фото)

Кошка Битси. Фото: Furget Me Not Animal Rescue

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В канадском Эдмонтоне волонтеры пристроили необычную кошку по имени Битси, которая родилась с шестью лапами.

Об этом сообщило издание Daily Mail

Волонтеры благотворительной организации Furget Me Not Animal Rescue рассказали, что кошка попала к ним в конце апреля 2025 года. При первой встрече они были шокированы: из спины Битси торчали две дополнительные конечности. Однако несмотря на этот редкий физический дефект, животное оказалось ласковым и дружелюбным.

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По словам руководительницы Furget Me Not Animal Rescue Кристин Колтун, Битси была грязной и имела язвы, но не одичала.

Кошка Битси. Фото: Furget Me Not Animal Rescue

По версии ветеринаров, дополнительные лапы — результат поглощения близнеца в утробе. Такие аномалии редкие и часто сокращают жизнь животных. Однако Битси повезло: ей провели операцию, оставив три лапы, и теперь она чувствует себя отлично.

Кошка Битси. Фото: Furget Me Not Animal Rescue

«Она может даже прыгать, прыгает на наш диван и столы. Она легко привыкла к тому, что у нее три лапы. Я думаю, что она настолько счастлива, что теперь вообще не чувствует боли», — отметила врач и хозяйка Битси Маккензи Савацки.

Кошка Битси. Фото: Furget Me Not Animal Rescue

Напомним, в Великобритании фермер похитил 73 беременные овцы у соседа из-за долгов. Суд назначил наказание.

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