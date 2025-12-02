ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
1294
Время на прочтение
2 мин

Необычное украинское слово, которое легко спутать с матом: что оно означает на самом деле

Современный украинский язык редко использует это слово в быту.

Дарья Щербак
Украинский язык

Украинский язык / © Freepik

В украинском языке есть немало забытых, но забавных слов, таких как «баляндрасы», что в древности было популярно среди кузнецов.

О пишет " Telegraf «.

Слово «балладрасы» — это диалектизм, который чаще всего в древности можно было услышать на западе Украины. Он сегодня используется довольно редко, но точно может обогатить словарный запас.

Баландрасы имеют несколько значений:

  • Пустые, веселые рассказы.

  • Несерьезные разговоры (по незначительной теме).

  • Глагол: болтать или шутить.

Считается, что это выражение связано с работой кузнеца, который изготовлял балясины (столбики). Эта работа была легким и веселым делом, во время которого можно было живо разговаривать.

Фразеологизм «точить баланс» похож на русское «точит лясы» и имеет практически одинаковое значение: вести пустые беседы и тратить время на несерьезные темы.

Синонимами к слову «балладрасы» являются:

  • Болтение

  • Вещи

  • Разговоры

  • Разговоры на незначительную тему

Слово активно использовалось в литературе, что доказывает его диалектную популярность:

  • «Хозяйка кишки порвет от ее баляндрасов.» (Г. Квитка-Основьяненко)

  • «В вагоне через дверцы два купе… Смех, шутки, балансировки…»

Напомним, в Украине растет интерес к чистому украинскому языку, однако в повседневной речи до сих пор распространены суржиковые варианты.

Лингвисты напоминают, что правильно говорить пирожное вместо «пирожное», конфеты вместо «конфеты», мороженое вместо «мороженое», леденец вместо «леденец» и хлопья вместо «мальчика». Специалисты подчеркивают: грамотный язык является важной частью украинской самоидентичности.

