Необычное украинское слово, которое легко спутать с матом: что оно означает на самом деле
Современный украинский язык редко использует это слово в быту.
В украинском языке есть немало забытых, но забавных слов, таких как «баляндрасы», что в древности было популярно среди кузнецов.
О пишет " Telegraf «.
Слово «балладрасы» — это диалектизм, который чаще всего в древности можно было услышать на западе Украины. Он сегодня используется довольно редко, но точно может обогатить словарный запас.
Баландрасы имеют несколько значений:
Пустые, веселые рассказы.
Несерьезные разговоры (по незначительной теме).
Глагол: болтать или шутить.
Считается, что это выражение связано с работой кузнеца, который изготовлял балясины (столбики). Эта работа была легким и веселым делом, во время которого можно было живо разговаривать.
Фразеологизм «точить баланс» похож на русское «точит лясы» и имеет практически одинаковое значение: вести пустые беседы и тратить время на несерьезные темы.
Синонимами к слову «балладрасы» являются:
Болтение
Вещи
Разговоры
Разговоры на незначительную тему
Слово активно использовалось в литературе, что доказывает его диалектную популярность:
«Хозяйка кишки порвет от ее баляндрасов.» (Г. Квитка-Основьяненко)
«В вагоне через дверцы два купе… Смех, шутки, балансировки…»
Напомним, в Украине растет интерес к чистому украинскому языку, однако в повседневной речи до сих пор распространены суржиковые варианты.
Лингвисты напоминают, что правильно говорить пирожное вместо «пирожное», конфеты вместо «конфеты», мороженое вместо «мороженое», леденец вместо «леденец» и хлопья вместо «мальчика». Специалисты подчеркивают: грамотный язык является важной частью украинской самоидентичности.