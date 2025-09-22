Необычные профессии в Украине: что ищут работодатели и кто такой шламовщик, гилёширник, фельдегер

Необычные профессии в Украине

На украинском рынке труда, где преобладают вакансии строителей, водителей, бухгалтеров или IT-специалистов, существует целая категория редких специальностей. Это те профессии, вакансии которых встречаются единично, а квалифицированных работников в этой сфере найти очень сложно. Государственный центр занятости обнародовал перечень таких редких специальностей, и он оказался достаточно неожиданным, ведь объединяет как творческие и культурные направления, так и научные и производственные.

По данным службы, в Украине официально зарегистрировано более девяти тысяч профессий, однако реальные вакансии в базе имеют всего около трех с половиной тысяч. Среди них и нашлось место тем специальностям, которые встречаются настолько редко, что работодатели вынуждены ждать месяцами, прежде чем найдут нужного работника.

Редкие профессии в Украине

Среди самых редких профессий особое место занимают те, что связаны с искусством и культурой. Да, хормейстер или регент сегодня остаются востребованными только в узких кругах — это руководители и дирижеры хоров, в том числе церковных, без которых невозможно полноценное функционирование музыкальных коллективов.

Еще одна интересная профессия — ассистент артиста-солиста-органиста, который помогает органисту во время исполнения произведений, обеспечивая правильное звучание сложного инструмента. Такие вакансии появляются очень редко, ведь и самих органистов в Украине немного.

Не менее редка работа гримера-пастижера. Это человек, который создает сценический образ актера — от театрального грима до париков, бород или накладных усов. Подобные специалисты нужны преимущественно в театрах и кино, поэтому вакансии возникают нечасто, и подготовить специалиста такого уровня непросто. В похожей ситуации находятся бутафоры, производящие сценические декорации и реквизит.

К редким профессиям относятся и касающиеся науки. Например, энтомологи или ихтиологи, исследующие насекомых и рыб. Вакансии для таких специалистов обычно появляются только в научно-исследовательских учреждениях или отдельных университетах, поэтому их количество крайне ограничено.

Неожиданно в список попали и чисто производственные специальности. Да, в Украине очень мало аппаратчиков выращивания дрожжей — людей, контролирующих процесс их промышленного изготовления. Похожая ситуация и с халвомесильниками, занимающимися приготовлением халвы, или беконниками, специализирующимися на обработке мяса для бекона. Это узкие направления пищевой промышленности, где спрос на кадры единичен.

Из необычных профессий, официально признанных редкими, можно выделить и гробовщиков. Это мастера, которые производят и украшают гробы, и, несмотря на специфичность, их работа считается важной в своей сфере.

Не менее удивительно для многих выглядит включение в список профессии натурщика — модели для художников или театральных постановок, вакансии которого встречаются очень редко.

В категорию редких попали и специалисты, работающие в сфере услуг. Например, сомелье, хорошо ориентирующиеся в винах, знают особенности их подачи и сочетания с пищей. Такие вакансии встречаются преимущественно в дорогих ресторанах, поэтому найти работу в этой сфере непросто.

К малоизвестным относятся и фельдьегеры — курьеры, доставляющие особо важные документы.

Удивительные профессии, по которым работодатели не часто ищут работников

В Государственном центре занятости отмечают, что иногда работодатели обращаются в службу занятости с поисками кадров для достаточно необычных вакансий, и при этом специалистов в этих сферах катастрофически не хватает.

Каждая из этих специальностей имеет свое уникальное предназначение и требует особых знаний или навыков, однако молодежь в большинстве своем выбирает более популярные направления, оставляя эти сферы без притока новых кадров.

Комбустиолог — это врач, специализирующийся на лечении тяжелых ожогов, а также на устранении их последствий, таких как рубцы и шрамы. Это направление хирургии получило официальный статус в Украине только в 1995 году, тогда как еще 30 лет назад врачи, работавшие в ожоговых стационарах, назывались травматологами-ортопедами. Чтобы стать комбустиологом, необходимо полное высшее медицинское образование и длительная практика, ведь работа с пациентами с тяжелыми ожогами требует максимального профессионализма и точности.

Сюрвейер — независимый эксперт, занимающийся инспекцией и оценкой грузов транспортных средств. Его работа особенно важна в сфере международных торгово-экономических отношений, ведь сюрвейерские услуги обеспечивают честность и прозрачность соглашений. Спрос на таких специалистов растет в связи с развитием логистики и международной торговли, однако специалистов на рынке мало.

Гилеширник в полиграфии — это специалист, работающий с гильошом, то есть особым орнаментом, состоящий из сложных волнистых линий. Такие рисунки накладываются на бумагу при изготовлении документов или денег, что делает их защищенными от подделок. Для работы нужно как минимум высшее образование в сфере полиграфии, однако эта профессия почти исчезла из образовательных программ, поэтому работодателям сложно найти специалистов.

Оператор на эмшерах. Эмшеры — это отстойники, куда предприятия сбрасывают сточные воды с примесями, возникающими в процессе производства. Оператор на эмшерах отвечает за контроль наполнения резервуаров, следит за процессом брожения осадка и берёт пробы для проверки. Это важное звено в защите окружающей среды от промышленных загрязнений. Для работы достаточно среднего или профессионально-технического образования, однако найти таких специалистов сегодня непросто.

Шламовщик работает в сфере добывающей промышленности. Шламом называют частицы горной породы, попадающие в жидкость во время бурения. В специальных шламбассейнах такие отходы накапливаются, и задачи шламовщика — контролировать их состояние, обслуживать технику и следить за безопасностью работы. Для этого обычно требуется профессионально-техническое образование, хотя иногда достаточно и базового среднего.

Специалисты отмечают, что редкость профессий объясняется несколькими причинами. Во-первых, это узкая специализация, требующая уникальных знаний и подготовки. Во-вторых, низкий спрос на рынке, ведь в большинстве случаев эти специальности нужны единичным работодателям. В-третьих, ограниченное количество образовательных программ, которые готовят таких специалистов, поэтому поиск кадров усложняется.

Наличие редких профессий свидетельствует о разнообразии украинского рынка труда, который не ограничивается массовыми сферами. В то же время для людей, выбирающих такие специальности, это может стать как вызовом из-за небольшого количества вакансий, так и преимуществом, ведь уникальные знания всегда ценятся и могут открыть неожиданные карьерные перспективы.