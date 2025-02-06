Необычный гость: тюлень "забронировал" себе комнату женщины в отеле на ночь – фото

Во Флиссингене, Нидерланды, группу спасения животных вызвали в приморскую гостиницу, когда гостя, зайдя в комнату, обнаружила дремавшего серого тюленя. Это произошло после того, как житель Лос-Анджелеса обнаружил медведя, вернувшись домой после лесного пожара.

Нидерландский фонд защиты животных сообщил в социальных сетях, что спасатели получили звонок от работников отеля Boulevard 17 и "сначала не могли поверить", когда те объяснили им ситуацию.

Остановившаяся в гостиничном номере гостя вывела свою собаку на прогулку и обнаружила неожиданного посетителя, когда вернулась. К счастью, она не пыталась к нему прикоснуться и отправилась в ресторан за помощью.

Спасатели прибыли на место и подтвердили, что на полу в гостиничном номере дремал серый тюлень.

Тюлень в гостиничном номере / Фото: Zeeland Animal Welfare Foundation

Тюлень в гостиничном номере / Фото: Zeeland Animal Welfare Foundation

Они призвали на помощь Команду спасения морских животных RTZ Нидерландов, и группы работали вместе, чтобы убрать животное из комнаты.

Тюлень в гостиничном номере / Фото: Zeeland Animal Welfare Foundation

Тюленя, "ставшего очень сердитым из-за того, что его сон был нарушен", поместили в корзину и перенесли в более спокойный участок морского побережья.

Работники и гости отеля очень ошеломлены этим опытом. Один из сотрудников назвал это великолепной рекламой, потому что теперь комнаты, где разрешено проживание с домашними животными, также благоприятны для тюленей.

Напомним, мужчина спас на улице "котенка", который оказался диким зверем. Видео с животным стало вирусным в TikTok.

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