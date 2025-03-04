Необычный способ планировать поездки: турист поделился своим любимым методом

С помощью этого метода он открыл для себя город-призрак на Сицилии, эфиопский ресторан в Исландии и модные местные магазины на Тайване.

Каждый путешественник имеет свои уникальные ритуалы перед поездкой. Один турист рассказал о собственном методе поиска интересных мест, который сам назвал "странным".

Об этом юзеров bronze_by_gold поведал на Reddit.

Путешественник рассказал, что использует Google-карты не для поиска популярных туристических направлений, а для того, чтобы найти малоизвестные места с интересным видом, которые не указаны в традиционных путеводителях.

"Я буквально просто захожу на Google-карты, увеличиваю масштаб и ищу то, что имеет интересный вид и, вероятно, еще не указано во всех путеводителях. С тех пор как Google стал более широко доступен и используется за пределами высокоразвитого мира, он стал удивительным ресурсом практически в любой стране", — отметил турист.

Путешественник рассказал, что часто точная информация в Интернете бывает устаревшей, а именно картографирование позволяет увидеть новые возможности.

"Иногда просмотр улиц также может показать вам то, что вы никогда бы иначе не нашли. Я нашел самые удивительные вещи с помощью этого метода, от города-призрака на Сицилии до эфиопской еды в Исландии и местных дизайнеров уличной моды на Тайване. Это, безусловно, мой любимый способ найти то, что еще не обнаружено за пределами небольшого местного сообщества", — подчеркнул мужчина.

Напомним, супруги заставили сидеть в самолете рядом с мертвой пассажиркой во время дальнего рейса.

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