Необычный способ похудеть американка "ест" своего покойного мужа и сбросила уже 19 кг

Молодая вдова призналась в телевизионном шоу, что имеет привычку кушать прах с погребальной урны.

Американка Кейси из штата Теннесси (США) в шоу "Мои странные пристрастия" призналась, что ест прах своего мужа Шона, который умер десять лет назад. С тех пор, как вдова начала это делать, она похудела на 19 килограммов.

Эту невероятную историю рассказывает издание The Sun.

Кейси и Шон прожили вместе чуть больше года. В 2011 году молодой человек умер через приступ астмы. Его безутешная вдова тяжело переживала эту потерю и всюду носила с собой урну с его прахом.

"Я беру мужа с собой повсюду: в продуктовый магазин, за покупками, в кино, когда иду куда-то поесть", — рассказывала она в телешоу.

Но как-то вдова случайно испачкала руки прахом мужа, а стряхнуть его землю не могла, поэтому просто слизала пепел с руки. По ее словам, с тех пор она каждый день продолжает "есть" своего мужа и похудела на 19 кг.

"Прах похож на смесь испорченных яиц, песка и наждачной бумаги, но я полюбила этот вкус. Когда я открываю урну, я чувствую счастье. Это как прилив адреналина", — рассказывает она.

Однако вскоре эйфория проходит и на Кейси накатывается чувство вины и стыда. Больше всего вдова боится, что вскоре она съест прах полностью и окончательно потеряет любимого мужчину.

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