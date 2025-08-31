Необычный способ сэкономить на перелете: молодежь ввела новый тренд путешествий

Салон самолета

Реклама

Авиакомпании все чаще поднимают тарифы на перевозку багажа и для многих путешественников эти расходы становятся настоящим ударом по кошельку. Особенно от этого страдает молодежь, которая находит достаточно нестандартные способы сэкономить. Один из новых трендов - так называемые "голые полеты".

Об этом рассказывает Daily Mail.

Речь идет не о буквальном отказе от одежды, а о путешествиях без какого-либо багажа — максимум с телефоном и кошельком. В некоторых случаях путешественники пичкают карманы вещами, заказывают доставку сумок по почте или одевают на себя несколько слоев одежды, чтобы не платить за превышение веса.

Реклама

Опрос компании Send My Bag показал: почти половина (48%) пассажиров убеждены, что авиалинии специально запутывают правила по поклаже, чтобы зарабатывать на штрафах и дополнительных платежах. И не без оснований: 37% респондентов в прошлом году отдали до 200 австралийских долларов (≈96 фунтов) за превышение нормы.

28-летняя Рэйчел Келли из Ирландии призналась, что прибегла к "голому полету", когда переезжала в Австралию. За перевозку дополнительного чемодана ей выставили счет на тысячу австралийских долларов. Женщина решила отправить багаж по почте, сэкономив более 600 долларов.

"Я не думаю, что справедливо брать с людей такие сумасшедшие деньги за ручную кладь или небольшую сумку. Да, платить за основной багаж — логично, но действующие сейчас расценки просто грабительские, — рассказала она журналистам.

По словам Рэйчел, иногда она прячет сумку под пальто или надевает "семь свитеров", если летит с лоукостером, где ограничение на ручную кладь - всего 7 кг. Правда, признается: во время таких экспериментов чувствует себя очень напряженной, ведь боится, что персонал заметит обман.

Реклама

Впрочем, экономия привлекает все больше пассажиров. У TikTok даже возникли флешмобы на тему "голых перелетов", а параллельно распространяется еще один странный тренд - "rawdogging". Он предполагает полный отказ от развлечений в полете: без фильмов, музыки, книг и даже без еды. Поклонники такого подхода на видео демонстрируют, как выдерживают многочасовые рейсы, глядя только на карту полета на экране.

Ранее сообщалось, что журналисты The Guardian рассказали, что происходит с потерянными чемоданами.