Необычный способ сэкономить на перелете: молодежь ввела новый тренд путешествий
Молодежь придумала новый способ экономии на авиаперелетах: путешествия без багажа, в нескольких слоях одежды или с доставкой по почте.
Авиакомпании все чаще поднимают тарифы на перевозку багажа и для многих путешественников эти расходы становятся настоящим ударом по кошельку. Особенно от этого страдает молодежь, которая находит достаточно нестандартные способы сэкономить. Один из новых трендов - так называемые "голые полеты".
Об этом рассказывает Daily Mail.
Речь идет не о буквальном отказе от одежды, а о путешествиях без какого-либо багажа — максимум с телефоном и кошельком. В некоторых случаях путешественники пичкают карманы вещами, заказывают доставку сумок по почте или одевают на себя несколько слоев одежды, чтобы не платить за превышение веса.
Опрос компании Send My Bag показал: почти половина (48%) пассажиров убеждены, что авиалинии специально запутывают правила по поклаже, чтобы зарабатывать на штрафах и дополнительных платежах. И не без оснований: 37% респондентов в прошлом году отдали до 200 австралийских долларов (≈96 фунтов) за превышение нормы.
28-летняя Рэйчел Келли из Ирландии призналась, что прибегла к "голому полету", когда переезжала в Австралию. За перевозку дополнительного чемодана ей выставили счет на тысячу австралийских долларов. Женщина решила отправить багаж по почте, сэкономив более 600 долларов.
"Я не думаю, что справедливо брать с людей такие сумасшедшие деньги за ручную кладь или небольшую сумку. Да, платить за основной багаж — логично, но действующие сейчас расценки просто грабительские, — рассказала она журналистам.
По словам Рэйчел, иногда она прячет сумку под пальто или надевает "семь свитеров", если летит с лоукостером, где ограничение на ручную кладь - всего 7 кг. Правда, признается: во время таких экспериментов чувствует себя очень напряженной, ведь боится, что персонал заметит обман.
Впрочем, экономия привлекает все больше пассажиров. У TikTok даже возникли флешмобы на тему "голых перелетов", а параллельно распространяется еще один странный тренд - "rawdogging". Он предполагает полный отказ от развлечений в полете: без фильмов, музыки, книг и даже без еды. Поклонники такого подхода на видео демонстрируют, как выдерживают многочасовые рейсы, глядя только на карту полета на экране.
