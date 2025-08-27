Неожиданная находка в 400-летнем доме шокировала владельцев

Колодец

Супруги Оливия и Джек Манро, которые приобрели 400-летний дом 2023 года, сделали потрясающее открытие в своем саду. Во время работ вблизи участка экскаватор случайно переместил землю, и пара заметила кольцо из кирпича — так они наткнулись на глубокий колодец.

Об этом они рассказали в TikTok.

Как рассказала Оливия, сначала их любопытство заставило копать дальше, и они обнаружили колодец глубиной 22 метра. Через год, сосредоточившись на восстановлении дома, супруги наконец-то начали работы по восстановлению колодца. Гигантская решетка, возведенная другом, обеспечила безопасность, а сверху колодец закрыли кирпичной кладкой, вернув ему исторический облик. Оливия планирует установить крышку, провести освещение и насос, чтобы колодец можно использовать для сада и лошадей.

Клип TikTok собрал многочисленные комментарии пользователей, которые советовали искать в колодце сокровища или использовать воду для полива. Оливия отметила, что надеется на кристально чистую воду, пригодную не только для сада, но и животных. Супруги также рассказали о других интересных находках в доме, включая скрытый камин, придающий дому особый шарм.

