Неожиданная находка во время ремонта: женщина обнаружила настоящее сокровище, "похороненное" под скучным декором

Под черно-белыми наклейками на камне скрывалась прекрасная старая плитка с цветочным узором. / © скриншот с видео

Британка Лия Сигсворт, которая в декабре прошлого года переехала в свой уютный английский коттедж в Нортгемптоншире, была готова к сюрпризам во время ремонта , но не ожидала, что один из них сделает ее аккаунт звездой соцсети.

Об этом пишет Newsweek.

Она опубликовала в TikTok видео , на котором снимает черно-белые наклейки с камина и обнаруживает под ними потрясающий оригинальный кафель с цветочным орнаментом, вызвавший восторг у пользователей в Сети.

Удивительная находка

Оригинальная плитка, вероятно, датируемая временами первоначального дизайна дома, была скрыта под более современным декором, установленным предыдущими владельцами. Для Синсворт, любящей «мягкую и естественную» эстетику, находка стала идеальной.

Свою радость женщина объяснила тем, что эта находка имеет для нее личный смысл.

«Честно говоря, я была так шокирована. У меня есть небольшой ювелирный бренд, вдохновленный природой, который является основным занятием для меня и моего партнера. Все, что мы находим, создаем и продаем, имеет эту мягкую, причудливую природу — и именно этот маленький бренд, который я положила начало случайно пять лет назад, позволил нам купить наш коттедж. Так что ощущение было, что круг замкнулся, когда я нашла эту замечательную, цветочную, причудливую плитку», — рассказала Лия Сигсворт в комментарии журналистам.

Лия и ее партнер планируют оставить оригинальные плитки открытыми как главный элемент в их уютной гостиной. По словам женщины, они установили маленький кофейный столик напротив камина, и плитка «дополнила и изрядно украсила комнату».

Реакция пользователей Сети

Видео Лии Сигсворт быстро стало вирусным, собрав более 221 тысяч просмотров и привлек внимание любителей домашнего декора.

Пользователи сети не скрывали своего увлечения:

«Челюсть на полу», — написал один из зрителей.

«Слава Богу, что кто-то скрыл это, но по крайней мере сделал это так, что не испортил», — прокомментировал другой.

«О, Боже, будто тот фильм, где все черно-белое, а потом внезапно приобретает цвет», — сравнил еще один комментатор.

Сама Лия была уверена, что ее находка понравится другим.

Я поделилась этим в TikTok, потому что не могла этого не сделать. Я сама люблю смотреть видео о доме, от организации амбаров до покраски потолков в спальнях, поэтому я чувствовала, что другим понравится открытие плитки так же, как и мне», — пояснила она.

