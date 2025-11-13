- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 122
- Время на прочтение
- 2 мин
Неожиданная находка во время ремонта: женщина обнаружила настоящее сокровище, "похороненное" под скучным декором
Переехав в приобретенный старинный английский коттедж, новая владелица решила снять черно-белые наклейки с камина, под которыми оказалась оригинальная плитка с цветочным узором.
Британка Лия Сигсворт, которая в декабре прошлого года переехала в свой уютный английский коттедж в Нортгемптоншире, была готова к сюрпризам во время ремонта , но не ожидала, что один из них сделает ее аккаунт звездой соцсети.
Об этом пишет Newsweek.
Она опубликовала в TikTok видео , на котором снимает черно-белые наклейки с камина и обнаруживает под ними потрясающий оригинальный кафель с цветочным орнаментом, вызвавший восторг у пользователей в Сети.
Удивительная находка
Оригинальная плитка, вероятно, датируемая временами первоначального дизайна дома, была скрыта под более современным декором, установленным предыдущими владельцами. Для Синсворт, любящей «мягкую и естественную» эстетику, находка стала идеальной.
Свою радость женщина объяснила тем, что эта находка имеет для нее личный смысл.
«Честно говоря, я была так шокирована. У меня есть небольшой ювелирный бренд, вдохновленный природой, который является основным занятием для меня и моего партнера. Все, что мы находим, создаем и продаем, имеет эту мягкую, причудливую природу — и именно этот маленький бренд, который я положила начало случайно пять лет назад, позволил нам купить наш коттедж. Так что ощущение было, что круг замкнулся, когда я нашла эту замечательную, цветочную, причудливую плитку», — рассказала Лия Сигсворт в комментарии журналистам.
Лия и ее партнер планируют оставить оригинальные плитки открытыми как главный элемент в их уютной гостиной. По словам женщины, они установили маленький кофейный столик напротив камина, и плитка «дополнила и изрядно украсила комнату».
Реакция пользователей Сети
Видео Лии Сигсворт быстро стало вирусным, собрав более 221 тысяч просмотров и привлек внимание любителей домашнего декора.
Пользователи сети не скрывали своего увлечения:
«Челюсть на полу», — написал один из зрителей.
«Слава Богу, что кто-то скрыл это, но по крайней мере сделал это так, что не испортил», — прокомментировал другой.
«О, Боже, будто тот фильм, где все черно-белое, а потом внезапно приобретает цвет», — сравнил еще один комментатор.
Сама Лия была уверена, что ее находка понравится другим.
Я поделилась этим в TikTok, потому что не могла этого не сделать. Я сама люблю смотреть видео о доме, от организации амбаров до покраски потолков в спальнях, поэтому я чувствовала, что другим понравится открытие плитки так же, как и мне», — пояснила она.
