Неожиданная находка: женщина услышала странные звуки в стене и была шокирована увиденным

Удивленная женщина / © Freepik

Неожиданный случай произошел с женщиной, начавшей слышать странные звуки в собственном доме. Сначала она была растеряна, а потом решила выяснить, что же происходит, и обнаружила совершенно неожиданную «находку».

Пользователь TikTok @_martymcflyjr поделилась историей в соцсети, сообщает издание Mirror.

Женщина показала вентиляционное отверстие в потолке, куда внимательно смотрела ее кошка. Хозяйка призналась, что оттуда доносилось мяуканье. Впоследствии странный шум переместился в стену и стал все громче.

Не выдержав любопытства, женщина решила разобрать часть стены. Она даже попыталась выманить «жителя» картофелем фри. И когда отверстие было достаточно большим, оттуда выглянула маленькая пушистая головка. Как оказалось, в стене оказались два котята.

Кошение выглядывает из отверстия в стене. Фото: @_martymcflyjr\TikTok

Женщина сразу же достала малышей, дала им еду и воду. На следующих видео в TikTok можно увидеть, как они быстро пришли в себя и начали играть друг с другом. Позже выяснилось, что их мать-кошка тоже рядом, но пока не дает себя поймать.

Видео мгновенно стали вирусными. Пользователи шутили о «системе распределения кошек», которая якобы иногда доставляет пушистиков не через дверь, а прямо в стены. Другие делились собственными историями, когда приходилось спасать кошек из чердаков или подвалов.

Несмотря на то, что женщина пока не знает, сможет ли оставить у себя котят, она продолжает делиться их видео и собирает тысячи просмотров и комментариев.

Спасенные котята. Фото: @_martymcflyjr\TikTok

