Неожиданная правда о рыбе в понедельник: шефы раскрыли, что происходит на кухнях

Рыба / © unsplash.com

Реклама

Когда-то легендарный шеф-повар и телеведущий Энтони Бурден предупреждал: никогда не заказывайте рыбу в ресторане в понедельник. В своей книге «Кухонные тайны» он объяснял, что в 90-х большинство нью-йоркских ресторанов покупали морепродукты на рынке, который не работал в выходные. Поэтому к понедельнику на кухнях оставались запасы еще с четверга — рыба могла быть не испорченной, но точно не свежей.

Об этом сообщило издание Moms who love.

Кроме того, кухни, которые работали на полную мощность, часто открывали холодильники, что ухудшало охлаждение продуктов. Поэтому Бурден советовал ждать вторника или среды, когда поступают новые поставки.

Реклама

Сегодня ситуация иная. Как объяснил шеф Джейсон Пфайфер из Mattos Hospitality, большинство современных ресторанов получают морепродукты несколько раз в неделю или даже ежедневно. Они пользуются системой PAR (периодической автоматической замены), которая помогает поддерживать стабильные запасы и свежесть.

Современное охлаждение, контроль температуры и проверки качества сделали старый совет Бурдена устаревшим. Сам шеф впоследствии признавал, что отрасль изменилась, а стандарты — значительно выросли.

В интервью 2016 года он отмечал, что популярность суши научила американцев распознавать качественную рыбу, и рестораны больше не могут рисковать репутацией. Несмотря на это, Бурден советовал избегать моллюсков и мидий в сомнительных заведениях.

«К сожалению, „не ешьте рыбу в понедельник“ будет на моем надгробии. Но прошло почти два десятилетия. Все изменилось. Ешьте эту проклятую рыбу», — отметил шеф-повар.

Реклама

Напомним, в украинской культуре существует немало народных примет. Что нельзя делать после захода солнца с яйцами и что может предвещать беды?