Неожиданное открытие: девочка нашла на пляже следы великана возрастом 200 млн лет

Следы динозавра.

Когда люди отправляются на пляж, они обычно ищут красивые раковины, отдых или красивые камни. Но 10-летняя Теган из Южного Уэльса во время простой семейной прогулки нашла несколько гораздо круче — пять идеально расположенных окаменевших следов динозавра, которые оставило массивное создание, гулявшее там около 200 миллионов лет назад.

Об этом пишет Indian Defence Review.

Прогулка, сменившая палеонтологию

Невероятное открытие произошло на побережье близ Вейл-оф-Гламоргана, когда Тэган вместе с мамой, Клер, искала на берегу какие-то интересные вещи. Они рассчитывали на раковины или, может, какие-то мелкие окаменелости, но точно не на прогулку с гигантом мезозойской эры.

«Это было так круто и увлекательно, — рассказала Теган. — Мы просто искали, что можем найти, и не думали, что найдем что-нибудь. Мы обнаружили эти большие ямы, которые выглядели как следы динозавра, поэтому мама сфотографировала, послала по электронной почте в музей, и оказалось, что это был длинноший динозавр», — передает слова юной кладоискательской издания.

Эксперты из Национального музея Уэльса мгновенно отреагировали на электронное письмо Клэр. Куратор палеонтологии Синди Гауэллс сразу поняла значимость находки.

Кто оставил следы на пляже

По словам Синди Гауэллс, поскольку следы были очень большими, они, вероятно, принадлежат динозавру типа зауроподоморф (Sauropodomorpha) — древней группе длинноих травоядных, когда-то доминировавших на планете. Что самое важное: все пять отпечатков были расположены примерно через 75 сантиметров друг от друга в четкой последовательности «лево-право», что безошибочно указывало на шаги динозавра.

Само место, Лавернок-Пойнт, уже давно известно как очаг окаменелостей, а характерный красный алевролит сохранил бесчисленное количество доисторических следов.

«У нас есть пять отпечатков, и мы говорим о 50-75 см между каждым из них. Если бы это были случайные отверстия, мы бы насторожились, но поскольку у нас есть левая нога, правая нога, а потом снова левая и правая… между ними постоянное расстояние», — объяснила Гауэллс.

Палеонтологи считают, что следы, вероятнее всего, принадлежали Камелотии (Camelotia) — крупному травоядному динозавру позднего триасового периода. Он был около трех метров в высоту, достигал пяти метров в длину и мог ходить как на двух, так и на четырех ногах. По словам Гауэллс, находки в Уэльсе становятся все чаще — новые следы появляются каждые пять-шесть лет, что бросает вызов старому мнению о редкости динозавров в регионе.

Вдохновляющее чудо

Для Теган и его матери Клэр этот момент стал незабываемым.

«Трудно осознать, что ты идешь по тому же пляжу, по которому сотни миллионов лет назад ходило какое-то массивное доисторическое животное. Можно всю жизнь искать сокровища динозавров, так что то, что это произошло с Теган в этом возрасте, это прекрасно», — рассказала журналистам Клер.

Находка юной Теган не только вызвала интерес у ученых, но и разожгла увлечение палеонтологией среди местных охотников за окаменелостью.

«Это достаточно значительная находка. Волнение, которое чувствуешь, когда кто-то с нами контактирует с определенной находкой динозавра, это удивительно», — подытожила Синди Гауэллс.

Эти пять древних отпечатков являются доказательством того, что великие открытия часто начинаются на побережье с простой любознательности, рядом с которой идет немного удачи.

Напомним, ученые обнаружили в Андах останки одного из древнейших динозавров в мире. Практически полный скелет рептилии раскопали на высоте около 3000 метров.