Неожиданное шоу: пассажир устроил стриптиз прямо в зале аэропорта

Мужчину вывели из терминала аэропорта Бостона после того, как он разделся догола перед пассажирами, ожидавшими рейс. Событие, поразившее всех очевидцев, быстро стало вирусным в Сети.

Об этом пишет New York Post.

Что произошло?

Инцидент произошел в терминале C международного аэропорта Логан. Неизвестный мужчина внезапно снял всю одежду, оставшись только в красных боксерах. Он начал выполнять странные движения на полу, а затем снял и нижнее белье, демонстративно стоя голой перед изумленной толпой.

Видео, зафиксировавшее эту сцену, опубликовали в соцсетях. На нем видно, как мужчина сначала лежит на полу, потом встает на четвереньки, снимает боксеры, разводит руки и что-то бормочет.

На место инцидента прибыли полицейские штата Массачусетс, задержавшие мужчину. На момент задержания он снова был в нижнем белье. Публичная непристойность в Массачусетсе карается штрафом или тюремным заключением, но пока неизвестно, какое наказание ждет мужчину.

