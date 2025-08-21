- Дата публикации
Неожиданное шоу: пассажир устроил стриптиз прямо в зале аэропорта
Пассажиров в аэропорту Бостона удивил мужчина, раздевшийся догола прямо в терминале
Мужчину вывели из терминала аэропорта Бостона после того, как он разделся догола перед пассажирами, ожидавшими рейс. Событие, поразившее всех очевидцев, быстро стало вирусным в Сети.
New York Post
Что произошло?
Инцидент произошел в терминале C международного аэропорта Логан. Неизвестный мужчина внезапно снял всю одежду, оставшись только в красных боксерах. Он начал выполнять странные движения на полу, а затем снял и нижнее белье, демонстративно стоя голой перед изумленной толпой.
Видео, зафиксировавшее эту сцену, опубликовали в соцсетях. На нем видно, как мужчина сначала лежит на полу, потом встает на четвереньки, снимает боксеры, разводит руки и что-то бормочет.
На место инцидента прибыли полицейские штата Массачусетс, задержавшие мужчину. На момент задержания он снова был в нижнем белье. Публичная непристойность в Массачусетсе карается штрафом или тюремным заключением, но пока неизвестно, какое наказание ждет мужчину.
