Неожиданный гость посетил австралийку по лакомству: кем он оказался (видео)
Жительница австралийского городка открыла дверь на стук и встретила неожиданного гостя — великого кенгуру. Животное вежливо ждало вкусняшек, которые впоследствии получили.
Известный уроженец Австралии неожиданно пришел в гости к местной жительнице. Его визит, зафиксированный на видео, быстро разлетелся по Сети.
Как сообщает австралийское издание The Project, событие произошло в начале августа в городе Брисбен.
Ролик с этим особым визитером стал приобретать популярность после его обнародования в августе этого года. В то же время на платформе в Reddit он собрал более 10 тысяч реакций и более ста комментариев.
На видео видно, как кто-то стучится в дверь дома одной из местных жительниц. Когда хозяйка их открыла, чтобы посмотреть, кто там, она была поражена. За дверью стоял пришедший в гости кенгуру и всячески намекал, что не отказался бы от угощения.
Женщина сразу поняла, чего хочет животное, и угостила ее кусочком бисквита. Кенгуру с удовольствием съел его.
Несмотря на любопытство и явный спрос на лакомство со стороны кенгуру, хозяйка была осторожна. Она осознавала, что животное может быть непредсказуемым, поэтому не рисковало.
Позади хозяйки можно услышать голос другой женщины, который, очевидно, принадлежал ее дочери. Она просила не впускать этого гостя внутрь, которую ей сделала владелица дома.
В конце видео хозяйка прощается с кенгуру и осторожно закрывает дверь.
В соцсети комментаторы выражали свое удивление от визита кенгуру, некоторые отмечали, что животное ведет себя так «вежливо», потому что знает, что его покормят, некоторые — делились похожими историями, другие — предостерегали, ведь кенгуру может быть опасным.
Оставляли пользователи и иронические комментарии:
«Когда принцесса Диснея переезжает, а животных не сообщают»;
«Привет, это обслуживание номеров»;
«Их внимание просто отвлекают, а опасность представляет паук позади, пытающийся их убить»;
«Можно сказать, что это Австралия, а не Америка, потому что кенгуру это не полицейский, который врывается не в тот дом.
Ранее в одном из американских городов пес решил, что время прогулки. Однако на улицах городка он разгуливал сам, держа свой поводок в зубах. Курьезный случай заснимала на видео местная жительница. Ролик сразу стал популярным среди пользователей соцсетей.
