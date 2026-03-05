Неожиданный совет от стюарда: почему в самолете лучше не надевать черные носки

Салон самолета / © Pixabay

Во время длительных авиаперелетов пассажиры обычно выбирают максимально удобную одежду, чтобы легче перенести путешествие. Однако бортпроводник из Великобритании Крис Мейджор советует обращать внимание даже на такие детали гардероба, как цвет носков.

Об этом сообщило издание Express.

По словам Мейджора, который имеет более 25 лет опыта работы в авиации и обслуживал как короткие рейсы, так и перелеты продолжительностью до 14 часов, черные носки могут вызвать неожиданные неудобства для экипажа. Проблема чаще всего возникает во время ночных рейсов, когда освещение в салоне приглушено.

В таких условиях пассажиры часто вытягивают ноги в проход, чтобы удобнее разместиться или немного размяться. Если человек в черных носках, их сложнее заметить на темном полу самолета. Из-за этого члены экипажа могут не увидеть ноги до последнего момента, что создает риск споткнуться.

Бортпроводник объясняет, что в узком проходе самолета персонал часто быстро передвигается, неся напитки или горячую пищу. Любое препятствие на уровне пола может вызвать неприятный инцидент и нарушить порядок в салоне, в частности разбудить пассажиров.

Между тем путешественники все чаще интересуются способами сделать перелет комфортным. На платформе Reddit пользователи активно обсуждают пользу компрессионных носков во время долгих полетов. Некоторые пассажиры отмечают, что после перелета в таких носках чувствуют себя менее уставшими и легче переносят длительное сидение.

Один из пользователей рассказал, что даже хорошая физическая форма не всегда защищает от проблем с кровообращением во время долгих перелетов. По его словам, после 10-часового рейса в компрессионных носках он чувствовал себя значительно бодрее и смог сразу отправиться на пешеходную экскурсию по городу.

По данным аналитиков AI SEO, интерес к этой теме растет. Специалисты проанализировали поисковые тренды Google и обнаружили, что количество запросов «компрессионные носки для полетов» за последний месяц выросло на 140%.

Напомним, эксперты советуют класть в ручную кладь теннисный мяч. На первый взгляд это странно, но во время полета он может спасти от скованности в теле и вялости после приземления.