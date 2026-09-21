Не "половник": как правильно сказать "черпак" на украинском

Черпак на украинском

Реклама

Большую ложку с длинной ручкой, которой наливают борщ, суп или юшку, в Украине называют по-разному. Можно услышать ополоник, черпак, вареха», «кохля и даже половник. Однако эти слова не совсем равнозначные: одни относятся к литературному украинскому языку, другие имеют диалектную окраску, а „половник“ в значении кухонной принадлежности пришел из русского языка.

Ополоник или черпак: как правильно на украинском

Литературное название кухонной принадлежности для разливания жидких блюд — ополоник. В «Словнику української мови в 11 томах» его определяют как большую ложку, которой наливают жидкую пищу. Слово имеет давнюю традицию употребления: в словарной статье приведен пример из издания Матвея Номиса 1864 года.

Реклама

Черпак также является украинским словом, поэтому считать его ошибочным не стоит. Так называют сосуд или ковш, преимущественно с длинной ручкой, которым что-либо черпают. В разных регионах Украины слово черпак употребляют и как название кухонного ополоника.

Реклама

Таким образом, когда речь идет о большой ложке для борща или супа, наиболее прямое словарное название этого предмета — ополоник, однако черпак также относится к украинской лексике.

Почему «половник» — не то же самое

Со словом «половник» ситуация интереснее. В русском языке «половник» означает именно большую разливную ложку. В украинском языке в этом значении правильно употреблять ополоник или черпак.

Однако говорить, что слова «половник» в украинском языке вообще нет, было бы неправильно. Академический словарь фиксирует его, но с другими значениями. Украинское «поло́вник» — это место или закрома, куда ссыпают полову. Существует также историческое «половни́к» — так называли зависимого крестьянина, который отдавал землевладельцу половину урожая.

Поэтому именно в значении кухонной ложки для разливания блюд русское «половник» в украинской речи лучше заменить словами ополоник или черпак.

Реклама

Вареха, кохля, поварка: как еще называют ополоник

В украинском языке существует немало региональных названий этого кухонного предмета. Среди них встречаются вареха, варишка, кохля, кохелька и поварка. Такие названия распространены в разных местностях, поэтому незнакомое для одного региона слово необязательно является неправильным.

Например, вареха имеет четкое словарное подтверждение. «Словник української мови в 11 томах» приводит это слово с пометкой «діал.» и объясняет непосредственно как ополоник.

В разных регионах Украины можно услышать и другие названия ополоника — варишка, кохля, кохелька и поварка.

Таким образом, региональные названия могут использоваться в местной и разговорной речи, а для нейтрального литературного текста понятным словарным вариантом остается ополоник.

Реклама

Какими были ополоники раньше

Ополоник — не современное название, придуманное в качестве замены другому слову. Как уже отмечалось, его употребление зафиксировано как минимум в источниках XIX века.

Интересную разновидность такой кухонной утвари использовали пастухи на полонинах. Большие ополоники выдалбливали из дерева и применяли, в частности, при изготовлении овечьего сыра — брынзы. Описанный полонинский ополоник имел длинную вертикальную ручку и вмещал около одного литра.

Со временем материалы и формы кухонных принадлежностей изменились, но само название сохранилось.

Ополоник и шумівка — разные вещи

Не стоит путать ополоник с шумівкою. Они могут быть похожи по форме, однако предназначены для разных задач.

«Ополоником» набирают и разливают жидкую пищу. Шумівка, наоборот, имеет отверстия, через которые стекает жидкость. Академический словарь определяет ее как большую ложку с отверстиями, предназначенную, в частности, для снятия пены с бульона и извлечения мяса или рыбы из юшки. Ею также удобно доставать из воды сваренные продукты.

Новости партнеров