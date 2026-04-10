Самолет Delta Air Lines / © Associated Press

В США пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines совершил экстренную посадку после того, как экипаж сообщил о необычном запахе в салоне. Инцидент произошел вечером 7 апреля.

Как сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) изданию PEOPLE, рейс Delta 1430 безопасно приземлился в аэропорту Окленда около 20:50 по местному времени. Причиной стали сообщения об испарениях внутри салона.

Самолет Airbus A220-100 вылетел из аэропорта имени Джона Уэйна в округе Ориндж (штат Калифорния) вскоре после 19:30 и должен был прибыть в международный аэропорт Сиэтл-Такома примерно через три часа. Впрочем, примерно через 50 минут после взлета, когда борт находился в районе Национального парка Йосемити, экипаж решил изменить маршрут и перенаправил самолет в залив Сан-Франциско.

По данным бортовых журналов и траектории полета, самолет резко изменил курс в западном направлении. В Delta объяснили, что решение приняли из соображений предосторожности после сообщения о запахе в салоне.

В компании также отметили, что посадка прошла без инцидентов, а пассажиры смогли безопасно покинуть самолет. После этого воздушное судно временно вывели из эксплуатации для технической оценки.

Представитель аэропорта Окленда сообщила, что взлетно-посадочную полосу после приземления быстро проверили и возобновили ее работу. Пассажиров рейса перевезли в конечные пункты назначения другими регулярными рейсами.

В FAA добавили, что будут расследовать обстоятельства инцидента.

