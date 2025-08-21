Нераскрытая тайна: молчаливый мужчина блокирует дороги более 10 лет

Пробка / © Getty Images

В городе Свонси, Великобритания, уже более десяти лет жители и полиция сталкиваются со странным поведением мужчины, который стал одной из самых неразгаданных загадок страны. Его зовут Дэвид Хэмпсон, и он регулярно выходит на проезжую часть, останавливая движение транспорта, но ни разу не объяснил своих действий.

Об этом пишет Oddity Central.

История Хэмпсона получила огласку еще в 2014 году, когда его впервые арестовали за создание препятствий на перекрестке в центре Свонси. Тогда казалось, что это одноразовая затея, однако после освобождения мужчина снова вернулся на улицы. С этого времени подобные случаи повторялись неоднократно.

Каждый раз, когда полиция или суд пытаются выяснить мотивы, Хэмпсон молчит. Он не отвечает на вопросы ни правоохранителей, ни судей, ни адвокатов или врачей. Более того, даже перед угрозой заключения он выбирает полное молчание.

Судебные процессы продолжались годами. Несколько раз судьи заказывали психиатрическую экспертизу, однако никаких диагнозов не было установлено. Свидетели подтвердили, что в тюрьме Хэмпсон таки разговаривал с надзирателями, поэтому молчание на свободе является его сознательным выбором.

Последний случай зафиксирован в июне в 2025 году, когда мужчина снова перекрыл движение на улице Де Ла Беш в центре города. Его задержали, но он снова не сказал ни слова.

Прошло уже более одиннадцати лет от первого ареста, а загадка Дэвида Хэмпсона остается неразгаданной. Почему он блокирует дороги и почему выбрал молчание — на эти вопросы никто не нашел ответа.

