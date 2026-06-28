Неразрывная связь и долголетие: сестры побили мировой рекорд по суммарному возрасту — фото

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Трое сестер из Бразилии, которые на протяжении всей жизни оставались очень близкими, установили рекорд благодаря своему долголетию. Их общий возраст превышает 316 лет.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Зулина де Деус Нунес, Зораиде де Деус Мота и Левита де Деус Нунес вошли в историю как три живых сестры с самым высоким суммарным возрастом. Их общий возраст составляет 316 лет и 302 дня – этот показатель подтвердила организация LongeviQuest, занимающаяся исследованиями долголетия.

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В мае исследовательница Иара Соуза из международной организации, изучающей феномен долголетия, посетила Рио-де-Жанейро, чтобы лично встретиться с сестрами и подтвердить их историю.

Старшей из трех сестер, Левите, исполнилось 109 лет. Ее сестре Зораиде – 104 года, а самой молодой, Зулине, – 103.

Сестры Зулина, Зораиде и Левита / Фото: LongeviQuest

Левита родилась 7 июня в 1917 году и была второй по старшинству среди восьми детей в семье. С юношества на нее возлагали большую ответственность — она помогала вести домашнее хозяйство и ухаживала за младшими братьями и сестрами, пока родители работали в поле.

Женщина никогда не выходила замуж и не имела собственных детей, однако всю жизнь посвятила семье. Как и ее мать, она занималась рукоделием — вязанием крючком, спицами и шитьем, и сохранила эту страсть даже в пожилом возрасте.

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Левита в молодости / Фото: LongeviQuest

Рукоделие было не только ее хобби, но и одним из источников заработка. Кроме того, Левита в течение 12 лет работала на бразильском телеканале Rede Globo.

Средняя сестра Зораиде родилась 24 ноября в 1921 году. Она посвятила жизнь образованию и медицине: сначала работала учительницей начальной школы, а затем стала медсестрой.

Она работала в нескольких больницах до выхода на пенсию.

Зараиде в 25 лет / Фото: LongeviQuest

В 1950 году Зораиде вышла замуж за Энеаса Алвеса да Моту. У супругов родилось пятеро детей.

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Младшая сестра Зулина родилась 4 марта в 1923 году. Как и Левита, она с детства любила рукоделие, особенно шитье и вышивку.

17 июля в 1945 году Зулина вышла замуж за Жозе Бенвиндо дос Сантоса. Пока мужчина работал на железной дороге, она занималась домом и воспитывала шестерых детей.

После развода Зулина переехала в Рио-де-Жанейро, где уже жила Зораиде. Впоследствии к ним присоединилась и Левита, чтобы помочь сестре приспособиться к новой жизни вместе с детьми.

Зулина с сыновьями / Фото: LongeviQuest

В течение десятилетий сестры оставались неразлучными. Они поддерживали друг друга в трудные моменты и вместе переживали все изменения.

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Именно эта крепкая родственная связь, по словам близких, стала одной из главных черт их удивительной истории долголетия.

Сестры Зулина, Зораиде и Левита / Фото: LongeviQuest

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