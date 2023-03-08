Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Нервы сдали: подавленный трауром мужчина избил своего соседа и стюардессу в самолете

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1189
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Нервы сдали: подавленный трауром мужчина избил своего соседа и стюардессу в самолете

Фото: Associated Press

Мужчина решил покурить в салоне самолета, из-за чего ему сделали замечания.

В самолете компании Ryanair, летевшем из Дублина в Бристоль, мужчина избил стюардессу и своего соседа. Свое поведение он объяснил тем, что у него умерла бабушка, а экипаж самолета запрещал ему курить в салоне.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Патрик МакДонах устроил дебош в самолете. Он ударил стюардессу и своего соседа, пытавшегося его унять. Мужчина рассказал, что он возвращался с похорон своей бабушки и был подавлен. Перед полетом он выпил более пяти литров пива. В салоне самолета мужчина решил покурить. Это заметили бортпроводники и предупредили, что это недопустимо.

После посадки самолета мужчине сказали, что нужно сидеть и дождаться полиции, однако он ударил своего соседа и стюардессу, которые пытались его унять.

Судья отметил, что мужчина так вел себя, потому что он был подавлен, а потому решил не наказывать его строго. МакДонах присудили 120 часов исправительных работ. Его также обязали выплатить каждой жертве нападения по 150 фунтов стерлингов компенсации и выплатить 350 фунтов стерлингов судебных издержек.

Напомним, россиянин в самолете приревновал жену к соседке и предложил ей заняться сексом.

Читайте также:

Кайли Дженнер: на что тратит деньги самая молодая миллиардерша в мире

Кайли Дженнер: на что тратит деньги самая молодая миллиардерша в мире

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1189
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация