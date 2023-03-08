Нервы сдали: подавленный трауром мужчина избил своего соседа и стюардессу в самолете

Мужчина решил покурить в салоне самолета, из-за чего ему сделали замечания.
В самолете компании Ryanair, летевшем из Дублина в Бристоль, мужчина избил стюардессу и своего соседа. Свое поведение он объяснил тем, что у него умерла бабушка, а экипаж самолета запрещал ему курить в салоне.
Об этом пишет www.mirror.co.uk.
Патрик МакДонах устроил дебош в самолете. Он ударил стюардессу и своего соседа, пытавшегося его унять. Мужчина рассказал, что он возвращался с похорон своей бабушки и был подавлен. Перед полетом он выпил более пяти литров пива. В салоне самолета мужчина решил покурить. Это заметили бортпроводники и предупредили, что это недопустимо.
После посадки самолета мужчине сказали, что нужно сидеть и дождаться полиции, однако он ударил своего соседа и стюардессу, которые пытались его унять.
Судья отметил, что мужчина так вел себя, потому что он был подавлен, а потому решил не наказывать его строго. МакДонах присудили 120 часов исправительных работ. Его также обязали выплатить каждой жертве нападения по 150 фунтов стерлингов компенсации и выплатить 350 фунтов стерлингов судебных издержек.
Напомним, россиянин в самолете приревновал жену к соседке и предложил ей заняться сексом.
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