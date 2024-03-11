Несчастливы в любви: туристы протерли дыру в груди статуи Джульетты

Это произошло не в первый раз.

Туристы итальянского города Верона протерли дыру в груди статуи героини Уильяма Шекспира – Джульетты.

Об этом пишет The Guardian.

Бронзовая статуя стоит под балконом в крохотном дворике, где, по преданию, Ромео сватался к Джульетте. Сотни путешественников ежедневно приезжают туда, чтобы сделать селфи и прикоснуться к груди в рамках ритуала, который, по поверью, приносит удачу в любви.

Считается, что пот из их рук вызвал появление дыры, сообщает местная газета L'Arena. Это уже второй случай, когда большое количество прикосновений уродует Джульетту. В 2014 году оригинальную статую, которая стояла во дворе более 40 лет, заменили копией стоимостью 15 000 евро, профинансированной одной из католических ассоциаций.

Статуя Джульетты в Вероне / Фото: Getty Images

Джульетта оказалась в центре споров в декабре после того, как директор школы в Тоскане назвал ритуал прикосновения к груди "сексистским".

"Поврежденную статую необходимо отремонтировать, и в этом нет никаких сомнений, – написал журналист Энрико Ферро на местном новостном сайте il Mattino di Padova. "Однако мы также должны думать о будущем. Правильно ли продолжать позволять туристам касаться к груди Джульетты? Или, возможно, уместнее было бы принять довод директора школы, который признал это сексизмом?".

Давид Альбертини, вице-президент ассоциации предпринимателей в этом районе, предложил разместить статую выше. "Я бы также, возможно, поставил под ним почтовый ящик, чтобы хранить письма от влюбленных", — сказал он газете. "Возможно, это был бы более романтичный ритуал".

Статуя Джульетты в Вероне / Фото: Getty Images

Двор расположен рядом с Каса ди Джульетта, отреставрированным зданием 13-го века, когда-то принадлежавшим знатной семье дель Каппелло, которая, как считают местные, вдохновила Шекспира на вымышленную семью Джульетты Капулетти в "Ромео и Джульетте". Балкон был пристроен к зданию в 20 веке.

Сегодня Каса ди Джульетта – это музей с коллекцией картин, костюмов эпохи Возрождения и кроватью, фигурировавшей в экранизации пьесы Шекспира Франко Дзеффирелли в 1968 году. Но большинство туристов покидают музей ради статуи.

Напомним, в Египте раскопали верхнюю часть гигантской статуи Рамзеса II. Нижняя часть статуи была обнаружена в 1930 году.

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