Несчастного кота нашли брошенным вместе со щемящим письмом: что там было написано (фото)

В Великобритании люди выбросили кота и положили возле него "неистовую" записку.

Самца оставили в кошачьей переноске. У него была травма таза, а рядом лежал конверт, на котором оставили щемящее обращение.

В послании говорилось: "Пожалуйста, оставьте его себе. Благословляю вас за вашу доброту".

Хозяин выбросил кота и оставил с ним записку / Фото: Jam Press

Могги обнаружили в Харлсдене, на северо-западе Лондона, в четверг, 26 сентября. Джейд Гатри, сотрудница RSPCA по спасению животных, сказала: "Этот очень доброжелательный кот был найден брошенным в кошачьей переноске с разрывающей сердце запиской с просьбой к общественности взять его к себе. Мы понимаем, что обстоятельства людей могут изменяться, особенно во время кризиса стоимости жизни. Времена могут быть тяжелыми, и это может означать, что люди больше не могут позволить себе удерживать своих домашних любимцев, особенно если они нуждаются в дорогом лечении у ветеринара. Мы понимаем, что этот человек оставил своего кота с намерением, что его заберет кто-то другой, однако мы призываем всех владельцев, находящихся в затруднительном положении, никогда не бросать своих домашних любимцев, а обращаться за помощью к друзьям, семье или благотворительным организациям, которые могут их поддержать".

Хозяин выбросил кота и оставил с ним записку / Фото: Jam Press

Доброжелательного по характеру кота переименовали в Северуса и сейчас он находится под наблюдением в ветеринарной больнице RSPCA в Финсбери-Парке. Он получает обезболивающее и ждет рентгеновские снимки и дальнейшие анализы, чтобы исследовать повреждение таза.

Гатри добавила: "Мы советуем всем, кто нашел заброшенного кота, отнести его к ветеринару. Это самый быстрый способ получить необходимую помощь, а также позволяет нашим сотрудникам расследовать срочные вызовы, связанные с брошенными животными и жестоким обращением с ними".

Хозяин выбросил кота и оставил с ним записку / Фото: Jam Press

Напомним, тем временем кот получил новую жизнь с титановым черепом. Что произошло и как он выглядит.

