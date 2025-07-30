ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
376
Время на прочтение
1 мин

Несчастья и болезни: почему никогда нельзя пить из чужой чашки — народные приметы

Народные приметы предупреждают о последствиях для любителей пользоваться чужой посудой.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Чужая чашка – чужие несчастья

Чужая чашка — чужие несчастья / © Pexels

На работе или дома лучше не использовать чужую чашку, ведь это может оказать плохое влияние на вашу энергетику.

Почему чужая чашка может навлечь на вас несчастье, пишет Телеграф.

В народе считалось, что чашка — носитель личной энергетики, а не просто предмет быта. В издании указывают, что каждый человек «заряжает» свою посуду эмоциями и переживаниями. Если посуду использует кто-то другой, особенно без разрешения, то она может «подхватить» не только чужую энергетику, но и проблемы, болезни или тревоги.

Народные приметы

  • Если часто пить из чужой посуды — можно потерять собственную энергию.

  • Случайно выпить из чашки человека, имеющего злые намерения — может повлечь за собой ссору или какую-то потерю.

  • Пить из чашки человека, у которого много проблем — забрать его неудачи на себя.

  • Одна чашка на двоих — одна судьба на двоих.

Кроме того, не стоит забывать и о правилах гигиены. Из-за совместного использования чашек можно подхватить, например, герпес или другие инфекционные заболевания.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
376
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie