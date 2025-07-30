Несчастья и болезни: почему никогда нельзя пить из чужой чашки — народные приметы

Чужая чашка — чужие несчастья / © Pexels

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На работе или дома лучше не использовать чужую чашку, ведь это может оказать плохое влияние на вашу энергетику.

Почему чужая чашка может навлечь на вас несчастье, пишет Телеграф.

В народе считалось, что чашка — носитель личной энергетики, а не просто предмет быта. В издании указывают, что каждый человек «заряжает» свою посуду эмоциями и переживаниями. Если посуду использует кто-то другой, особенно без разрешения, то она может «подхватить» не только чужую энергетику, но и проблемы, болезни или тревоги.

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Народные приметы

Если часто пить из чужой посуды — можно потерять собственную энергию.

Случайно выпить из чашки человека, имеющего злые намерения — может повлечь за собой ссору или какую-то потерю.

Пить из чашки человека, у которого много проблем — забрать его неудачи на себя.

Одна чашка на двоих — одна судьба на двоих.

Кроме того, не стоит забывать и о правилах гигиены. Из-за совместного использования чашек можно подхватить, например, герпес или другие инфекционные заболевания.