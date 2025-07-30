- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 376
- Время на прочтение
- 1 мин
Несчастья и болезни: почему никогда нельзя пить из чужой чашки — народные приметы
Народные приметы предупреждают о последствиях для любителей пользоваться чужой посудой.
На работе или дома лучше не использовать чужую чашку, ведь это может оказать плохое влияние на вашу энергетику.
Почему чужая чашка может навлечь на вас несчастье, пишет Телеграф.
В народе считалось, что чашка — носитель личной энергетики, а не просто предмет быта. В издании указывают, что каждый человек «заряжает» свою посуду эмоциями и переживаниями. Если посуду использует кто-то другой, особенно без разрешения, то она может «подхватить» не только чужую энергетику, но и проблемы, болезни или тревоги.
Народные приметы
Если часто пить из чужой посуды — можно потерять собственную энергию.
Случайно выпить из чашки человека, имеющего злые намерения — может повлечь за собой ссору или какую-то потерю.
Пить из чашки человека, у которого много проблем — забрать его неудачи на себя.
Одна чашка на двоих — одна судьба на двоих.
Кроме того, не стоит забывать и о правилах гигиены. Из-за совместного использования чашек можно подхватить, например, герпес или другие инфекционные заболевания.