Несколько школ в Нью-Йорке запретили использовать в Геловине наряды из сериала "Игра в кальмара"

Южнокорейский сериал популярен во всем мире.
Наряды в Хэллоуин, посвященные популярному сериалу "Игра в кальмара ", запретили сразу три школы в американском штате Нью-Йорк.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 29 октября.
Власти штатов опасаются, что дети в этих костюмах будут воспроизводить на перерывах сцены из фильма, а это пропаганда насилия, недопустимая в учебных заведениях.
"Игра в кальмара" — южнокорейский сериал, популярный сейчас во всем мире. По сюжету, несколько десятков людей, попавших в затруднительное финансовое положение, принимают участие в загадочном турнире на выживание, состоящем из детских игр. Призовой фонд – гигантский, но и ставки – смертельные.
Как сообщалось, в столице Индонезии Джакарте накануне празднования Геловина, чтобы привлечь клиентов в торговый центр, охранники прибегли к оригинальному способу. Телохранители в торговом центре Lotte Shopping Avenue, вдохновленные южнокорейским сериалом Netflix "Игра в кальмара", тоже оделись в костюмы из культового сериала.
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