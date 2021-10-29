Несколько школ в Нью-Йорке запретили использовать в Геловине наряды из сериала "Игра в кальмара"

Несколько школ в Нью-Йорке запретили использовать в Геловине наряды из сериала "Игра в кальмара"

Южнокорейский сериал популярен во всем мире.

Наряды в Хэллоуин, посвященные популярному сериалу "Игра в кальмара ", запретили сразу три школы в американском штате Нью-Йорк.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 29 октября.

Власти штатов опасаются, что дети в этих костюмах будут воспроизводить на перерывах сцены из фильма, а это пропаганда насилия, недопустимая в учебных заведениях.

"Игра в кальмара" — южнокорейский сериал, популярный сейчас во всем мире. По сюжету, несколько десятков людей, попавших в затруднительное финансовое положение, принимают участие в загадочном турнире на выживание, состоящем из детских игр. Призовой фонд – гигантский, но и ставки – смертельные.

Новости мира: наряды на Хэллоуин из сериала "Игра в кальмара" запретили три нью-йоркские школы

Как сообщалось, в столице Индонезии Джакарте накануне празднования Геловина, чтобы привлечь клиентов в торговый центр, охранники прибегли к оригинальному способу. Телохранители в торговом центре Lotte Shopping Avenue, вдохновленные южнокорейским сериалом Netflix "Игра в кальмара", тоже оделись в костюмы из культового сериала.

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