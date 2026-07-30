Не скука и не драма: что на самом деле означает милое поведение собаки, которую мы часто игнорируем

Кинолог раскрыл истинную причину, почему собаки тяжело вздыхают / © Unsplash

Реклама

Многие владельцы считают глубокий вздох своих собак забавным признаком скуки, однако на самом деле это поведение является важным сигналом об эмоциональном состоянии животного.

Об этом пишет The Mirror.

Реклама

Развенчание популярного мифа

Кинолог Уилл Атертон обратил внимание на то, что люди часто снимают забавные видео со своими громко и протяжно вздыхающими любимцами. Владельцы обычно приписывают им драматизм или усталость и совершенно не понимают истинную причину таких действий.

Реклама

«Люди смеются над этим, снимают на видео, называют свою собаку драматичной и публикуют это в интернете», — рассказывает специалист.

Эксперт отмечает, что как клинический бихевиорист, он относится к таким проявлениям очень серьезно. На самом деле из-за этих специфических звуков животное сообщает своему хозяину о внутреннем эмоциональном напряжении, которое большинство людей просто игнорирует.

Механизм сброса напряжения

С научной точки зрения, такое громкое сопение и вздохи признаются специалистами как типичное поведение замещения. Это особые физические методы, которые собаки инстинктивно используют для освобождения накопленного эмоционального давления.

"Это способ организма регулировать нервную систему", - объяснил Уилл Атертон.

Реклама

Когда стоит бить тревогу

Эксперт привел в пример свою собаку породы лабрадор по кличке Салли, которая регулярно издает длительные вздохи после выполнения умственно сложных задач. Когда ей приходится сдерживать свои инстинкты и подолгу сидеть неподвижно, она использует этот звук для успокоения.

Специалист предостерегает владельцев от игнорирования такого поведения, особенно если оно повторяется регулярно в течение всего дня. Постоянные вздохи свидетельствуют о том, что текущий распорядок дня совершенно не удовлетворяет потребности животного и заставляет его жить в постоянном стрессе.

«Это не настроение и не попытка быть забавным, это четкий сигнал, и ваша задача как любящего лидера – правильно его прочесть», – утверждает кинолог.

Чтобы уменьшить эмоциональную нагрузку, специалист советует обеспечить любимца большим количеством физической активности и интересными умственными задачами. Благодаря правильному пониманию этих тонких сигналов каждый хозяин сможет наладить гораздо более глубокую связь со своим четырехлапым другом.

Реклама

Напомним, для миллионов владельцев собак ежедневный выгул любимцев — это привычный ритуал, требующий выхода на улицу в любую погоду. Но количество и продолжительность прогулок с собакой зависит от ее породы, возраста и образа жизни.

Новости партнеров