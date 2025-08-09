Несладкий чай продлевает жизнь: новые данные ученых из Великобритании

Чай / © Pixabay

Новые научные данные подтвердили: привычка пить чай без сахара или подсластителей может продлить жизнь. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, показало, что люди, которые ежедневно выпивают от трех с половиной до четырех с половиной чашек несладкого чая, имеют на 20% меньший риск умереть от любых причин, чем те, кто не употребляет этот напиток.

Об этом пишет News medical.

Ученые проанализировали данные более 195 тысяч участников масштабного британского исследования, изучив их рацион, состояние здоровья и привычки. Оказалось, что польза чая самая большая именно тогда, когда он употребляется без сахара или искусственных подсластителей. Для тех, кто добавлял в напиток подсластители или сахар такого эффекта не зафиксировали.

Чай — один из самых популярных напитков в мире. Ежедневно его потребляют более двух миллиардов человек, и во многих странах, в частности, в Великобритании и Китае, на каждого жителя приходится более 100 литров чая в год. Его секрет в полезных веществах — фенолах и флавоноидах, которые действуют как мощные антиоксиданты и помогают защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний и даже некоторых видов рака.

Исследование показало, что поклонники несладкого чая обычно имеют более низкий индекс массы тела, более здоровые пищевые привычки и более активный образ жизни. Среди тех, кто выбирал сладкий чай, чаще были люди с избыточным весом, повышенным давлением, диабетом или хроническими заболеваниями.

Самый сильный эффект снижения смертности наблюдался именно при употреблении от 3,5 до 4,5 порций чая в день (одна порция примерно 250 мл). Кроме снижения общей смертности на 20% риск смерти от рака уменьшался на 14%, а от сердечно-сосудистых болезней — на 27%.

Ученые отмечают: добавление сахара или искусственных подсластителей, таких как аспартам, который Всемирная организация здравоохранения классифицировала как возможный канцероген, может нивелировать пользу чая.

В то же время, они предостерегают, что эти результаты касаются преимущественно черного чая, который был основным напитком участников исследования. Для других видов чая — зеленого или травяного — подобные выводы еще предстоит проверить.

