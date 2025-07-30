Несси снова появилась: на озере Лох-Несс зафиксировали загадочную фигуру (фото)

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На озере Лох-Несс в Шотландии снова зафиксировали появление загадочного существа, которое считают знаменитым Лохнесским чудовищем. Уникальные кадры сняла туристка Ливия 16 июля во время прогулки вблизи замка Уркхарт.

Об этом сообщило издание Dailymail.

На видео видно темную фигуру, которая выныривает и погружается в воду. Генеральный менеджер Центра озера Лох-Несс Нагина Ишак заявила, что это первое зарегистрированное наблюдение за «Несси» этим летом.

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Вероятное появление Лохнесского чудовища. Фото: LNC

«Видео Ливии определенно заставило людей обсуждать, будь то тюлень, дерево, или, возможно, голова монстра, торчащая из воды. Мы все с нетерпением ждем дальнейших наблюдений, которые могут помочь пролить больше света на то, что может быть там», — отметили Ишак.

Появление совпало с обновлением исследовательского экипажа на озере: новым капитаном судна Deepscan стал Стив Глю, который сам утверждает, что видел загадочное существо в 2019 году. Тогда ему удалось снять черную горбатую фигуру, выныривающую из воды.

Глю более 20 лет живет в регионе Хайлендс и хорошо знает местную акваторию. В Центре уверены, что его опыт поможет раскрыть еще больше тайн Лох-Несса.

Озеро Лох-Несс считается одним из самых известных мест, связанных с легендами о мифических существах. Первое громкое сообщение о необычном существе появилось в мае 1933 года, когда местная пара заявила, что видела в воде «большое животное». Согласно легендам, первое упоминание о монстре датировано 565 годом нашей эры.

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В 1934 году появилась одна из самых известных фотографий, которая якобы изображает голову и шею чудовища. Впоследствии выяснилось, что это была инсценировка.

Несмотря на десятки наблюдений, подтверждений существования «Несси» нет. Среди возможных объяснений — крупные пресноводные рыбы, например осетры, пни или бревна, выныривающие из-за газов, или даже зрительные иллюзии.

В мае 2025 года мужчина зафиксировал момент, когда, по его словам, маленький Несси охотился на добычу, показывая свою длинную шею и горб над поверхностью воды.

Напомним, фото мужчины с обнаженными ягодицами на Google Street View, сделанное за забором высотой более 2 м, облетело соцсети и вызвало насмешки. Суд обязал компенсировать моральный ущерб жителю Аргентины.

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