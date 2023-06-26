Нет отбоя от клиентов: голая уборщица рассказала о своей работе (фото)

Британка поделилась подробностями своей довольно необычной работы – голой уборщицы.

Об этом пишет mirror.co.uk.

В то время как большинство людей одеваются на работу, 32-летняя Рианнон снимает одежду и обрабатывает множество запросов от своих клиентов.

Для жительницы Манчестера сначала это была подработка, но дела обстоят настолько хорошо, что она вот-вот уволится со своей основной работы и сократит 40-часовую рабочую неделю до 10 часов.

Рианнон / Фото: catersnews.com

У нее нет отбоя от клиентов и поэтому она очень быстро погасила свои долги.

Рианнон сказала: "Я люблю быть голой и люблю убирать, так что это был беспроигрышный вариант с большими ставками оплаты. Обычно я убираюсь голая, так что это 80 долларов в час. В следующие три-шесть месяцев мне придется работать только 10 часов за то, что я заработаю по своему 40-часовому контракту в неделю сейчас. Я просто набираю клиентуру, чтобы позволить мне оставить свою нынешнюю постоянную работу. В остальном это обычный рабочий день, но это побуждает меня вставать, делать прическу и макияж, и придает мне бодрости" .

Рианнон / Фото: catersnews.com

Женщина добавила, что все ее клиенты были "милыми и порядочными джентльменами". По ее словам, они очень любезны, что повышает ее уверенность в себе.

Она объяснила, что приходит на каждое бронирование в "элегантной повседневной одежде", но клиенты могут попросить определенную одежду для самой уборки.

"В действительности я связалась с другими голыми клининговыми компаниями в районе, где я живу, но они не проводят никаких проверок безопасности уборщиков или клиентов", — поделилась она. "Мне было некомфортно из-за того, что они были готовы просто отправить уборщиков в собственность клиентов без мер безопасности или проведенных проверок. У моей компании очень высокие стандарты безопасности".

Она отметила важность того, чтобы быть частью бизнеса, который может предложить "индивидуальный подход", как это делает ее менеджер и владелец компании.

Напомним, британские супруги Марк и Сара Смит рассказали, как похудение изменило их жизнь. Пара сбросила 45 кг и спасла брак.

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