"Нет" туалетной бумаге: люди массово переходят на новую альтернативу

люди отказываются от туалетной бумаги / © Unsplash

В Северной Америке понемногу происходит революция — люди отказываются от туалетной бумаги, ведь нашли ей замену, которая является более экологичной и дешевой.

Почему люди стали отказываться от туалетной бумаги и чем ее заменяют? Об этом рассказали Indian Defence Review.

Почему люди отказываются от туалетной бумаги

Новый тренд на отказ от туалетной бумаги начался в Северной Америке. Потребители отказываются от обычных средств гигиены. Они нашли альтернативу, которая будет иметь меньше отходов, расходов и воздействия на окружающую среду.

Мотивы у людей очень разные — кому-то надоело платить за то, что буквально выбрасывается в унитаз, а кому-то хочется избавиться от собственного участия в вырубке деревьев.

Рынок сразу начал реагировать. На полочках магазинов появились бамбуковые рулоны, завернутые в землистую бумагу (тип экологичной, часто переработанной бумаги с мягкой текстурой и природными оттенками — ред.), а также специальные насадки на биде, которые быстро устанавливаются.

Каждый вариант рекламируют как самый экологичный и дешевый. Но, чтобы выбрать действительно такой вариант, нужно внимательно читать упаковку.

Исследовательница Найкары Форфора несколько лет исследовала цикл создания и дальнейшей жизни туалетной бумаги. Она опубликовала выводы в Cleaner Environmental Systems. Речь идет о том, что места производства и источники энергии имеют гораздо большее значение, чем тип волокон, используемый для изготовления бумаги.

Китайские заводы, производящие бамбуковые волокна, крайне зависимы от угля. Канадские заводы получают энергию от гидроэлектростанций. А бразильские переработчики эвкалипта сжигают остатки древесных отходов.

Исследователи проанализировали сценарий, при котором бамбуковые фабрики переходят на более чистую электроэнергию. Так, разрыв в бамбуковых и древесных салфетках почти исчез. Следовательно, акцент в выработке туалетной бумаги сместился с типов волокон на производственную инфраструктуру.

«Деревья, используемые для производства обычной туалетной бумаги, сажают и заготавливают, а не вырубают в древних лесах. Когда в расчет берут угольные комбинаты, цифры выбросов меняются».

Как ультрамягкая туалетная бумага влияет на окружающую среду

Исследователи обнаружили, что технология, которая делает туалетную бумагу очень мягкой, больше вредит окружающей среде.

Ведь такая бумага нуждается в дополнительном продуве горячим воздухом. Дополнительная сушка требует больше природного газа и электроэнергии.

Вода заменяет туалетную бумагу

Некоторые хозяйства в Северной Америке выбрали для себя самый экологичный вариант — использовать воду вместо туалетной бумаги. Они ограничивают или значительно сокращают использование туалетной бумаги и переходят на использование биде.

Современные экземпляры могут не только подать поток воды, но и подогреть ее, высушить воздухом тело после подмывания.

Новейшие системы биде могут сократить использование туалетной бумаги до 75%, прогнозируют эксперты.

Несмотря на все, мировой рынок туалетной бумаги демонстрирует рост. В ближайшие пять лет он может достичь $66,43 млрд за счет Индии и Китая, где расширяется санитарная инфраструктура.

Производителям туалетной бумаги советуют переходить на переработанное волокно и сокращать влияние на окружающую среду.