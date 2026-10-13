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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Неудачная казнь Кристы Пайк в США: какое сообщение осужденная отправила из тюрьмы

После двух доз препарата, который должны были использовать для казни, Криста Пайк осталась жива и провела более недели в больнице. Возвращение осужденной в тюрьму и сообщение, которое она отправила оттуда, вызвали новую волну вопросов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Неудачная казнь Кристы Пайк в США

Неудачная казнь Кристы Пайк в США

В США разворачивается новый виток массового скандала вокруг 50-летней Кристы Пайк — единственной женщины в штате Теннесси, приговоренной к смертной казни. Она выжила после того, как 30 сентября в тюрьме была провалена процедура смертельной инъекции, и две дозы сверхмощного седативного препарата пентобарбитала не привели к ее смерти.

Подробностями делится Bored Panda.

Криста Пайк отправила другу жуткое сообщение после возвращения в тюрьму

Вместо смертной казни за совершенное в 1995 году убийство Коллин Слэммер, в котором Пайк призналась, ее госпитализировали в критическом состоянии. После более чем недели пребывания в больнице Университета Вандербилта Пайк выписали и вернули в Реабилитационный центр имени Деборы К. Джонсон, где ее удерживают последние 30 лет.

Об этом в субботу, 10 октября, сообщили ее адвокаты. Между тем, источник опубликовал текст сообщения, которое осужденная из тюрьмы отправила со своего планшета другу. Оно вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

В частности, в выпуске программы Brian Entin Investigates от 12 октября журналист Брайан Энтин сообщил, что источник поделился с ним сообщением, которое Пайк отправила по возвращении из больницы.

Журналист показал фото, где женская рука с розовым маникюром держит телефон со входящим сообщением от контакта, подписанного как «Christa Pike». Снимком поделился доктор Билл Кимберлин — медицинский эксперт.

В сообщении говорилось: «Я в тюрьме. Я тебя так сильно люблю!»

Энтин не раскрыл личность получателя, но заметил: если Пайк оказалась в тюрьме сразу после полуночи в субботу, ее выписали из больницы вечером или ночью в пятницу. Эта деталь вызвала дополнительные вопросы, ведь раньше, 5 октября, юристы осужденной заявляли, что у их клиентки наступила смерть мозга и на следующий день ее должны были отключить от аппаратов жизнеобеспечения.

Адвокаты признались, что были ошеломлены, когда на следующий день Пайк проснулась и первое, что спросила — где она находится и кто все эти люди. Защитники Пайк отметили, что после выхода из комы она все еще находилась в состоянии сильной когнитивной путаницы, но интересовалась делами своих юристов и семьи жертвы.

«Сейчас она рассержена и растеряна из-за всего происходящего: ее руки в ужасном состоянии, а кисти так разбухли, что напоминают раздутые латексные перчатки», — рассказывали адвокаты о состоянии женщины.

Ранее, 2 октября, в ходатайстве защита указывала, что ее руки были «отечными, обожженными и с волдырями» из-за многочисленных неудачных попыток установить катетер, и высказывала опасения относительно необратимого повреждения головного мозга.

До 30 сентября адвокаты пытались обжаловать процедуру инъекции в суде, ссылаясь на ее диагноз — тромбоцитоз и слишком мелкие вены, которые существенно осложняют катетеризацию.

Официальных разъяснений относительно того, почему Пайк выжила после двух доз пентобарбитала, до сих пор нет. Медицинские эксперты предполагают, что это могло произойти из-за неправильного введения катетера, и препарат мог не попасть в кровоток или что вена лопнула после семи неудачных попыток проткнуть ее иглой.

Публикация информации о сообщении возмутила многих пользователей Сети, которые удивились наличию у приговоренной к казни доступа к гаджетам и подвергли сомнению заявления адвокатов о ее тяжелом состоянии.

  • «Не похоже, что у нее есть когнитивные проблемы»

  • «Почему у заключенной, которая ждет исполнения смертного приговора, есть доступ к планшету и возможность отправлять сообщения?»

  • «Я не понимаю, как эти люди, которые отбывают наказание за ужасные преступления за наши налоги, могут смотреть телевизор, получать дипломы, иметь планшеты, пользоваться электронной почтой и писать текстовые сообщения».

  • «Она все это спланировала, и люди ей незаслуженно сочувствуют».

Дополнительное подозрение вызвала и продолжительность реагирования экстренных служб, которые направлялись в исправительное учреждение Riverbend Maximum Security Institution, где производилась казнь. Аудиозапись вызовов на линию 911 свидетельствует, что первый звонок поступил в 8:40, но сотрудники тюрьмы не подтвердили его легитимность и пропустили спасателей через ворота только в 9:11, то есть через полчаса.

Что известно о казни Кристы Пайк

Напомним, в США процедура казни 50-летней осужденной Кристы Пайк, которая около трех десятилетий находилась в камере смертников за убийство Коллин Слэммер, пошла не по плану. В исправительном учреждении Riverbend Maximum Security Institution в штате Теннесси заключенная пережила две дозы пентобарбитала. Она должна была стать первой женщиной, казненной в штате за более чем 200 лет, но после неудачной процедуры ее доставили в больницу в критическом состоянии без сознания, где медики пытались стабилизировать ее состояние.

По словам свидетелей и защиты, исполнение приговора сопровождалось серьезными техническими трудностями. Адвокат Рэнди Спайви сообщил, что команда более часа пыталась установить капельницу и использовала по меньшей мере семь игл только в левую руку, одна из которых согнулась. Во время введения препаратов в камере на выступ положили бумажный пресс размером с мячик для гольфа, что, по данным AP, служило сигналом о начале процедуры, хотя официально его назначение не объяснили.

Журналисты и свидетели, среди которых была и мать убитой Слэммер, описали события как сплошной хаос. Несмотря на введенные дозы, Пайк продолжала дышать, жаловалась на боль и жжение, а затем издавала звуки, похожие на хрип со свистом, которые были слышны даже после отключения микрофонов. Защита заключенной настаивает на смягчении приговора, заявляя о нарушении права на наказание без жестокости и чрезмерных страданий.

Специалисты отмечают, что пентобарбитал может не сработать должным образом, если катетер не попадает в кровеносный сосуд и раствор попадает под кожу. В то же время представители Департамента исправительных учреждений Теннесси заявили, что работники четко придерживались утвержденного протокола, а используемое химическое вещество всегда было эффективным и дополнительных действий процедура не предусматривала.

Из-за чрезвычайной ситуации губернатор Теннесси Билл Ли поручил провести независимое расследование и приостановил исполнение всех смертных приговоров в штате до конца года. Инцидент вызвал острые политические споры: сенатор Марша Блэкберн призвала вернуть использование электрического стула, в то время как ее оппонентка Джерри Грин выступила за введение моратория на казни.

Этот случай стал уже вторым неудачным инцидентом в штате за 2026 год — в мае казнь Тони Каррутерса также пришлось отложить из-за невозможности найти вену для инъекции. Будет ли штат в будущем повторно проводить смертную казнь Кристы Пайк, пока остается неизвестным.

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