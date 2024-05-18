Неудачный ремонт: строители замуровали в стене "члена семьи" женщины (видео)

Чтобы спасти его, ей пришлось сделать новое отверстие.

Пользователь TikTok Мэрайя Ванесса поделилась историей о своем своенравном котике, который оказался в ловушке в стене после того, как во время ремонта залатали дыру в ее ванной комнате.

В 33-секундном клипе жительница Калифорнии визжит от того, что ее кот застрял в стене за туалетом.

"Это буквально какое-то безумие, они залатали моего кота в стене", – говорит Ванесса в ролике.

Она начинает бить металлическим прутом по стене, чтобы создать отверстие для своего любимца. После нескольких сильных ударов она пробивает отверстие, достаточно большое, чтобы кот смог выйти. Однако черного четырехлапого приходится убеждать, чтобы он вышел из тайника. Она привлекает кота кошачьей едой у отверстия.

"Брикс, иди сюда", — зовет она кота. "Иди сюда".

Дальше видео продолжается, черный кот медленно выныривает из темноты и направляется к еде.

"Мне очень жаль", — вздыхает Ванесса.

Напомним, недавно женщина из Пенсильвании также вынуждена была спасать своего домашнего кота после того, как ремонтники замуровали его в стене. Она услышала слабые звуки, доносившиеся с другой стороны.

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