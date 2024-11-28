Неуклюжая воровка не смогла угнать авто и насмешила владельца: что пошло не так (фото)

В Австралии неуклюжая автоворовка пыталась угнать машину из подъездной дорожки владельца, но потерпела провал из-за неспособности переключить передачу.

Об этом пишет Mirror.

Тай Баккер опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как женщина прогуливается по дороге, а затем поворачивает на подъездную дорожку и заходит в его гараж. Впрочем, уехать ей так и не удалось.

"Сегодня в семь утра кто-то буквально ворвался в наш дом, выхватил мои ключи и пытался угнать мою машину. Приехала полиция, сняла отпечатки пальцев и все остальное, но, к счастью, машина была с ручным управлением, и она не смогла ее угнать", – прокомментировал владелец авто.

Женщина безуспешно пыталась угнать авто / Фото: скриншот с видео

По словам Тая, воровка проникла на территорию дома через боковую дверь, а затем зашла на кухню и схватила с кухонного стола сумочку его партнерши. По его словам, она также украла кошелек и ключи от машины.

"Но, к счастью, она не умела управлять машиной с механической коробкой передач, поэтому не смогла уехать", – пояснил он в видеоролике. "В конце концов я вышел и вынул свои ключи из замка зажигания, пока она была в машине, а она просто прошла мимо меня и удалилась", — сказал он.

Женщина безуспешно пыталась угнать авто / Фото: скриншот с видео

По словам Тая, полиция нашла похищенную сумочку, выброшенную в поле вниз по улице, а позже он обнаружил, что его кошелек был выброшен в том же районе.

Кошелек Тая / Фото: скриншот с видео

Напоследок Тай, живущий в городе Бендиго в штате Виктория, написал: "Будьте осторожны и убедитесь, что вы купили машину с механической коробкой передач, потому что она, очевидно, не могла ее угнать".

Напомним, в детсаду украли 18 пар обуви малышей. Все были в шоке, кто оказался вором.

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