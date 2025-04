Неуклюжие работники кладбища уронили гроб: мертвая женщина выпала в яму (фото)

Реклама

Семья осталась в отчаянии после того, как работники кладбища уронили гроб, и из него выпала их покойная бабушка. Ужасный инцидент произошел в Мексике.

Как сообщает Need To Know, близкие прощались со своей бабушкой, умершей в возрасте 86 лет.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как работники кладбища опускают гроб в могилу, но, очевидно, не рассчитали вес и он опрокинулся в сторону.

Гроб упал на дно ямы, и крышка открылась. Тело бабушки оказалось на дне могилы, а близкие плакали от шока и кричали на рабочих.

Работники кладбища уронили гроб и из него выпала мертвая женщина / © скриншот с видео

Неудачные похороны состоялись в Монтеррее 30 марта.

Согласно сообщениям, на теле женщины были порезы и царапины на лице.

Племянникам усопшей пришлось прыгать в могилу, чтобы положить тело обратно в гроб. В результате семья втянулась в горячий спор с рабочими.

Родственники утверждали, что рабочие издевались над ними и были настроены конфронтационно. Представитель кладбища прибыл на место, чтобы уладить ситуацию. Он сказал семье, что работники «хорошо обучены» и, похоже, не слишком озабочены инцидентом с гробом.

В результате семья заявила, что рассматривает возможность подачи судебного иска против частного кладбища.

