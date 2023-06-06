Неуклюжий грабитель с картонной коробкой на голове провалил свое преступление - видео

Преступники обычно носят какую-либо маскировку, когда совершают ограбление во избежание идентификации.

Для классического образа злодея очень популярны балаклавы или маска-чулок.

Но один неуклюжий мошенник решил импровизировать с картонной коробкой, когда грабил мастерскую по ремонту телефонов в Южной Флориде ранним утром в субботу, 3 июня.

Чтобы лучше рассмотреть свою добычу, мужчина снял коробку и засветил свое лицо на камеры видеонаблюдения.

Владелец мастерской Джеремиас Берганза рассказал NBC6, что ограбление произошло около 4 утра.

Увидев, что в его магазин кто-то проник, Джеремиас проверил записи с камер видеонаблюдения и увидел, как "замаскированный" преступник разбивает стеклянные витрины и вынимает телефоны.

По его словам, вор забрал 19 iPhone и 8000 долларов наличными – общая сумма ущерба составила около 15 000 долларов.

Берганза расспросил местных, знает ли кто-нибудь подозреваемого, и ему сказали, что этого человека видели, как он выпивает с друзьями в ближайшем винном магазине и баре.

Разгневанный владелец магазина позвонил полицейскому управлению, чтобы сообщить их о том, что он обнаружил, и позже мужчину арестовали.

Напомним, женщина ради секса с другой женщиной притворилась мужчиной. Стало известно, как ее разоблачили и чем все закончилось.

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