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Неуклюжий вор кабелей застрял на телефонной мачте: его пришлось спасать (фото)
Вор не смог спуститься с 40-метровой высоты.
В Бразилии неуклюжего кабельного вора пришлось спасать после того, как он застрял на высоте более 40 метров на телефонной мачте.
Об этом пишет Need To Know.
Полицию и пожарных вызвали утром 23 апреля после того, как им сообщили о мошеннике.
После того, как он перерезал несколько кабелей, пытаясь снять медь, он оказался не в состоянии спуститься с 40-метровой мачты.
Представитель пожарной бригады прокомментировал: «Сначала мужчина не шел на контакт и отказывался подпустить команду для спасения. Однако после разговора с офицерами он сдался и позволил спасателям подняться вверх».
Пожарные надели на подозреваемого ремни безопасности и с помощью веревки спустили его вниз к безопасному месту. Он не пострадал.
Как только он спустился на землю, на него надели наручники и отвезли в полицейский участок в Манаусе.
Непонятно, физически ли он не смог спуститься назад, или просто застыл из-за головокружительной высоты.
На кадрах видно, как он обмотал футболку вокруг лица, когда толпа наблюдала за его спасением. Власть скрывает его личность, а также предъявленные ему обвинения.
Напомним, в Бельгии вор украл у украинки кошелек, но доложил свои деньги и вернул полиции.