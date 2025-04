Неуклюжий вор кабелей застрял на телефонной мачте: его пришлось спасать (фото)

Реклама

В Бразилии неуклюжего кабельного вора пришлось спасать после того, как он застрял на высоте более 40 метров на телефонной мачте.

Об этом пишет Need To Know.

Полицию и пожарных вызвали утром 23 апреля после того, как им сообщили о мошеннике.

После того, как он перерезал несколько кабелей, пытаясь снять медь, он оказался не в состоянии спуститься с 40-метровой мачты.

Представитель пожарной бригады прокомментировал: «Сначала мужчина не шел на контакт и отказывался подпустить команду для спасения. Однако после разговора с офицерами он сдался и позволил спасателям подняться вверх».

Пожарные надели на подозреваемого ремни безопасности и с помощью веревки спустили его вниз к безопасному месту. Он не пострадал.

Спасение вора / Фото: Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Как только он спустился на землю, на него надели наручники и отвезли в полицейский участок в Манаусе.

Непонятно, физически ли он не смог спуститься назад, или просто застыл из-за головокружительной высоты.

На кадрах видно, как он обмотал футболку вокруг лица, когда толпа наблюдала за его спасением. Власть скрывает его личность, а также предъявленные ему обвинения.

