Неужели ложь: Боби могут лишить титула "самой старой собаки" из-за сомнений, что ему был 31 год

В прошлом году Боби признали самой старой собакой за всю историю.

Книга рекордов Гиннеса просматривает титул самой старой собаки в мире, который был присвоен португальскому псу после того, как возникли вопросы о его возрасте.

Об этом пишет The Guardian.

Боби, чистокровному Рафейру ду Алентежу, тип португальской фермерской собаки, в феврале было 30 лет и 266 дней, когда Книга рекордов Гиннеса признала его самой старой живой собакой в мире и самой старой собакой за всю историю.

Он умер в октябре после празднования своего 31 дня рождения в мае.

Боби / Фото: guinnessworldrecords.com

Но Книга рекордов Гиннесса просматривает рекорд после того, как возникли вопросы о возрасте животного.

Возраст собаки был подтвержден регистрацией в 1992 году в Ветеринарной медицинской службе муниципалитета Лейрии и португальской базе данных домашних животных SIAC.

Но некоторые ветеринары были скептически настроены.

Читайте главные новости дня:

"Ни один из моих коллег-ветеринаров не верит, что Боби действительно был 31 год", — сказал Дэнни Чемберс, ветеринар и член совета Королевского колледжа ветеринарных хирургов.

Эурико Кабрал, координатор SIAC, подтвердил Wired, что Бобби был зарегистрирован 3 июля в 2022 году и что владелец собаки заявил, что он родился в 1992 году. Но Кабрал сказал, что SIAC не может ни подтвердить, ни опровергнуть возраст собаки.

Другие обратили внимание на фотографии Боби, когда он был младше, отмечая, что его шерсть казалась другой, и спрашивали, была ли это та же собака. Шейла Шмутц, профессор зоотехники и птицеводства в Университете Саскачевана, сказала, что "не совсем ясно", принадлежат ли фотографии одной и той же собаке.

Боби / Фото: Guinness World Records

Книга рекордов Гиннеса временно приостановила подачу заявок на определение самой старой из ныне живущих собак и самой старой собаки за всю историю, пока идет проверка. Тем временем Боби все еще находится на сайте организации.

"Мы проинформированы о вопросах, связанных с легитимностью рекорда, и рассматриваем их", — сказала Wired Алина Полянская, представительница Книги рекордов Гиннеса. "Я сообщу, когда у нас будет дополнительная информация, которой мы сможем поделиться".

Напомним, недавно умерла самая старая курица в мире. Пинат ушла из жизни в возрасте 21 года 238 дней.

Читайте также: