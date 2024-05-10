Неузнаваемый биохакер Брайан Джонсон шокировал, как выглядел шесть лет назад — фото

Предприниматель в области биотехнологий Брайан Джонсон, недавно рассекретивший ингредиент, который он использует каждый день, чтобы жить вечно, продемонстрировал, как процесс его старения резко остановился за шесть лет.

46-летний миллиардер опубликовал в социальных сетях коллаж по снимкам 2018, 2023 и 2024 годов. Разница между первым и последним кадром колоссальна.

"Даже мой Face ID запутался. Я превращаюсь..." — прокомментировал Джонсон.

Брайан Джонсон / Фото: twitter.com/bryan_johnson

Презентация омоложенного облика Джонсона повлекла за собой неоднозначную реакцию в Интернете. Одни хвалили его непоколебимую преданность здоровью, другие занимали более критическую позицию. Комментарии варьировались от восхищения к скептицизму:

Вы сделали пластическую операцию? Вы совсем по-другому выглядите

В 2023 году ты выглядишь так, словно перешел на полный режим эльфа

Невероятно, насколько красивее ты выглядел в 2018 году

Вот это трансформация! Очень круто

Свой прогресс Джонсон объясняет проектом Blueprint, предусматривающим ежедневный прием многочисленных таблеток. Суровый режим также предусматривает наблюдение со стороны команды из более 30 врачей, которые следят за функциями организма Брайана и соблюдением строгой диеты.

Согласно плану проекта предусмотрены также строгие часовые тренировки и режим сна, содержащий использование очков, блокирующих синий свет, в течение двух часов перед сном.

Основная цель состоит в том, чтобы остановить и, возможно, вернуть вспять процесс старения каждого из органов Джонсона. Проект направлен на то, чтобы восстановить его тело в состояние 18-летнего юноши. Однако стоимость этой цели достигает миллионов долларов.

Напомним, 61-летний мужчина "сломал" процесс старения. 30 врачей помогают ему дожить до 110 лет

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