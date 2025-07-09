Невероятная история спасения: пес-герой предупредил людей о приближении бедствия

Щенок лаем перебудил всю деревню, предупредив о приближении стихийного бедствия.

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В маленькой деревне в Гималаях, в индийском штате Химачал-Прадеш, посреди ночи, когда большинство жителей спали, отчаянный лай маленькой собаки спас десятки жизней от неминуемой трагедии. Щенок разбудил 67 человек, заставив их покинуть свои дома, прежде чем масштабный оползень разрушил село.

Об этом сообщает The Independent.

Лай, спасший жизнь

Жители села Сиянти в округе Манди, штат Химачал-Прадеш, рассказали, что их 5-месячный пес начал неистово лаять около 1 часа ночи 30 июня. Это произошло именно тогда, когда проливные дожди спровоцировали обвал склона, который сопоставил с землей по меньшей мере десяток домов.

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«Я проснулся от лая. Когда я подошел к нему, увидел большую трещину в стене дома, и вода начала заходить. Я выбежал вниз с собакой и разбудил всех», — рассказал один из жителей села по имени Нарендра.

Мужчина с собакой бегал от двери к двери, предупреждая односельчан. В считанные минуты их дома были поглощены грязью и обломками. Оползень, вызванный муссонными дождями, почти полностью разрушил поселение, оставив лишь несколько домов.

Выжившие, а это около 20 семей (67 человек), приписывают спасение именно собаке, которую семья Нарендры взяла к себе всего несколько недель назад. Благодаря его раннему предупреждению они успели избежать трагедии.

Муссонные дожди и их последствия

Эта катастрофа является одной из нескольких, спровоцированных интенсивными муссонными дождями в регионе. По данным государственного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, от 20 июня в Химачал-Прадеш погибли 78 человек из-за инцидентов, связанных с дождями, включая ливни, наводнения и оползни. По крайней мере, 50 из этих смертей были вызваны непосредственно погодными явлениями.

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Округ Манди является одним из наиболее пострадавших районов, где за чуть более двух недель было зафиксировано 19 ливней и 16 оползней. Более 150 дорог остаются заблокированными, а сотни домов повреждены или разрушены.

Министр Сухвиндер Сингх Сукху, посетивший село вскоре после инцидента, назвал муссон нынешним беспрецедентным.

«Никогда раньше мы не наблюдали 8-10 ливней за одну ночь», — сказал он журналистам.

Влияние изменения климата и региональные угрозы

Штат ежегодно сталкивается с катастрофами во время муссонных сезонов и эксперты связывают рост интенсивности осадков и частоты экстремальных событий с изменением климата. Более теплый воздух содержит больше влаги, что приводит к более сильным ливням и повышенному риску наводнений и оползней в горных регионах.

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Осадки также приводят к разрушению в соседних Непале, Пакистане и Китае. На этой неделе вышедшая из берегов горная река разрушила главный мост, соединявший Непал с Китаем, смыв по меньшей мере 18 человек и остановив торговлю. Китайские государственные СМИ сообщили, что 11 человек остаются пропавшими без вести на китайской стороне горной границы, где наводнения были более интенсивными.

Между тем в Пакистане по меньшей мере 79 человек погибли в результате наводнений, оползней и оползней домов в течение последних двух недель. Ученые предупреждают, что гималайские штаты Индии особенно уязвимы, поскольку инфраструктура и ландшафт сталкиваются с ростом давления от развития человеческой деятельности и изменений климатических моделей.

Напомним, собака спасла хозяина во время массированной атаки РФ на Киев. Пока песика, заставившего парня выбежать из дома, не удалось найти.