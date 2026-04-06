Невероятно благозвучны: восемь украинских имен, которые следует знать каждому

Редкие украинские имена с волшебным звучанием

Сегодня их выбирают редко: современные родители чаще останавливаются на привычных вариантах. Но эти имена заслуживают внимания — они уникальны, сильны и невероятно благозвучны. Мы выбрали шесть, которые следует знать каждому.

Лукерия — «сладкая»

Происходит из старой Греции. Лукерии видят красоту там, где другие проходят мимо, очаровывают шармом и юмором. Они любят внимание, но всегда остаются искренними.

Евстахия — «счастливая и стойкая»

Греческое имя для мечтательных и решительных женщин. В кризисных ситуациях Евстахии проявляют несокрушимую силу характера, не боятся принимать важные решения.

Марыся — «госпожа, любимая»

Форма от Марии, поражающая своей добротой и природным обаянием. Марысе завоевывают сердца окружающих, а их харизма создает крепкие и теплые отношения.

Тимофей — «уважающий Бога»

Греческое имя для здравомыслящих и ответственных мужчин. Тимофеи аналитические, надежные, преданные близким и делу, всегда знают, как достичь цели.

Кондратий — «широкоплечий»

Древнегреческое имя для сильных и упрямых. Кондраты всегда доводят дело до конца, действуют решительно и справедливо, не идут на компромиссы.

Яким — «сотворен Богом»

Еврейское имя для спокойных и умных людей. Якимы надежные в дружбе и семье, легко налаживают контакты и остаются верны своим близким.

Орыся — «спокойствие»

Народная форма Ирины. Орыси жизнерадостные, коммуникабельные, легко находят друзей. Ласкающие формы: Орыська, Орышка, Орысочка.

Соломия — «мир»

Древнееврейское имя для активных и продуманных девушек. Ласкливые формы: Соломийка, Соля, Солька, Мия, Соломеечка.