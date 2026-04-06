Невероятно благозвучны: восемь украинских имен, которые следует знать каждому
Древние украинские имена увлекают не только звучанием, но и историей.
Сегодня их выбирают редко: современные родители чаще останавливаются на привычных вариантах. Но эти имена заслуживают внимания — они уникальны, сильны и невероятно благозвучны. Мы выбрали шесть, которые следует знать каждому.
Лукерия — «сладкая»
Происходит из старой Греции. Лукерии видят красоту там, где другие проходят мимо, очаровывают шармом и юмором. Они любят внимание, но всегда остаются искренними.
Евстахия — «счастливая и стойкая»
Греческое имя для мечтательных и решительных женщин. В кризисных ситуациях Евстахии проявляют несокрушимую силу характера, не боятся принимать важные решения.
Марыся — «госпожа, любимая»
Форма от Марии, поражающая своей добротой и природным обаянием. Марысе завоевывают сердца окружающих, а их харизма создает крепкие и теплые отношения.
Тимофей — «уважающий Бога»
Греческое имя для здравомыслящих и ответственных мужчин. Тимофеи аналитические, надежные, преданные близким и делу, всегда знают, как достичь цели.
Кондратий — «широкоплечий»
Древнегреческое имя для сильных и упрямых. Кондраты всегда доводят дело до конца, действуют решительно и справедливо, не идут на компромиссы.
Яким — «сотворен Богом»
Еврейское имя для спокойных и умных людей. Якимы надежные в дружбе и семье, легко налаживают контакты и остаются верны своим близким.
Орыся — «спокойствие»
Народная форма Ирины. Орыси жизнерадостные, коммуникабельные, легко находят друзей. Ласкающие формы: Орыська, Орышка, Орысочка.
Соломия — «мир»
Древнееврейское имя для активных и продуманных девушек. Ласкливые формы: Соломийка, Соля, Солька, Мия, Соломеечка.