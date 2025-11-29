ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
509
Время на прочтение
2 мин

Невероятно красивые, хотя о них мало кто слышал — забытые украинские имени, которыми можно назвать ребенка в 2026 году

Все больше украинцев отказываются от иностранных имен в пользу тех, кто имеет глубокие национальные корни и богатую историю. И действительно, в нашей культуре существует немало древних имен, которые можно смело выбирать для детей в 2026 году.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Красивые забытые украинские имена

Красивые забытые украинские имена / © pexels.com

О забытых, но очень красивых именах рассказали в текток-аккаунте @sydorenko91.

Минодора

Имя древнегреческого происхождения, которое переводится как “лунный дар”. Минодора — праздник, отдавший свою жизнь за веру, а сегодня имя носит девушка с глубоким внутренним миром, способная к самоанализу и всегда готовая дать мудрый совет.

Орислава

Состоит из двух частей: “ор” и “слава”, толкуется как “славная своим величием”. Ориславы — лидер по натуре: амбициозные, прямолинейные, жизненно устойчивые. Они смело принимают на себя ответственность и часто становятся опорой для семьи.

Калистрат

Это имя означает “прекрасный воин”. Мужчины с таким именем принципиальны, справедливы и немного строги, одновременно надежны и способны находить выход из любых сложных ситуаций.

Митрофан

Происходит от греческого Метрофанес и переводится как “явленный матерью”. Митрофаны искренние, альтруистические и дипломатические. Для них важна гармония в отношениях и душевный комфорт, а не только материальные достижения.

Другие древние украинские имена:

  • Маина — “рожденная в мае” или в честь богини плодородия;

  • Мелашка — форма имени Мелания, означает “темная, черная”;

  • Юстина — латинское имя, означающее “справедливая”;

  • Тереса — происходит от глагола “теризо”: “жать”;

  • Лукина — женская форма имени Луки, обозначающая “свет”;

  • Текля — “Божья слава”, популярный XX век;

  • Харитина — “грационная”, “изощренная”;

  • Ориана — из древнеукраинской мифологии: “орианская женщина”;

  • Фросина — “радость”, “веселье”;

  • Есения — “рожденная осенью”.

Выбирая имя для ребенка, родители стремятся найти не только красивое и благозвучное, но и несущее глубокий смысл и историческую ценность. Древние украинские имена — отличный способ передать традиции и национальную идентичность новому поколению.

Дата публикации
Количество просмотров
509
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie