Красивые забытые украинские имена / © pexels.com

О забытых, но очень красивых именах рассказали в текток-аккаунте @sydorenko91.

Минодора

Имя древнегреческого происхождения, которое переводится как “лунный дар”. Минодора — праздник, отдавший свою жизнь за веру, а сегодня имя носит девушка с глубоким внутренним миром, способная к самоанализу и всегда готовая дать мудрый совет.

Орислава

Состоит из двух частей: “ор” и “слава”, толкуется как “славная своим величием”. Ориславы — лидер по натуре: амбициозные, прямолинейные, жизненно устойчивые. Они смело принимают на себя ответственность и часто становятся опорой для семьи.

Калистрат

Это имя означает “прекрасный воин”. Мужчины с таким именем принципиальны, справедливы и немного строги, одновременно надежны и способны находить выход из любых сложных ситуаций.

Митрофан

Происходит от греческого Метрофанес и переводится как “явленный матерью”. Митрофаны искренние, альтруистические и дипломатические. Для них важна гармония в отношениях и душевный комфорт, а не только материальные достижения.

Другие древние украинские имена:

Маина — “рожденная в мае” или в честь богини плодородия;

Мелашка — форма имени Мелания, означает “темная, черная”;

Юстина — латинское имя, означающее “справедливая”;

Тереса — происходит от глагола “теризо”: “жать”;

Лукина — женская форма имени Луки, обозначающая “свет”;

Текля — “Божья слава”, популярный XX век;

Харитина — “грационная”, “изощренная”;

Ориана — из древнеукраинской мифологии: “орианская женщина”;

Фросина — “радость”, “веселье”;

Есения — “рожденная осенью”.

Выбирая имя для ребенка, родители стремятся найти не только красивое и благозвучное, но и несущее глубокий смысл и историческую ценность. Древние украинские имена — отличный способ передать традиции и национальную идентичность новому поколению.