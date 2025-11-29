- Дата публикации
Невероятно красивые, хотя о них мало кто слышал — забытые украинские имени, которыми можно назвать ребенка в 2026 году
Все больше украинцев отказываются от иностранных имен в пользу тех, кто имеет глубокие национальные корни и богатую историю. И действительно, в нашей культуре существует немало древних имен, которые можно смело выбирать для детей в 2026 году.
О забытых, но очень красивых именах рассказали в текток-аккаунте @sydorenko91.
Минодора
Имя древнегреческого происхождения, которое переводится как “лунный дар”. Минодора — праздник, отдавший свою жизнь за веру, а сегодня имя носит девушка с глубоким внутренним миром, способная к самоанализу и всегда готовая дать мудрый совет.
Орислава
Состоит из двух частей: “ор” и “слава”, толкуется как “славная своим величием”. Ориславы — лидер по натуре: амбициозные, прямолинейные, жизненно устойчивые. Они смело принимают на себя ответственность и часто становятся опорой для семьи.
Калистрат
Это имя означает “прекрасный воин”. Мужчины с таким именем принципиальны, справедливы и немного строги, одновременно надежны и способны находить выход из любых сложных ситуаций.
Митрофан
Происходит от греческого Метрофанес и переводится как “явленный матерью”. Митрофаны искренние, альтруистические и дипломатические. Для них важна гармония в отношениях и душевный комфорт, а не только материальные достижения.
Другие древние украинские имена:
Маина — “рожденная в мае” или в честь богини плодородия;
Мелашка — форма имени Мелания, означает “темная, черная”;
Юстина — латинское имя, означающее “справедливая”;
Тереса — происходит от глагола “теризо”: “жать”;
Лукина — женская форма имени Луки, обозначающая “свет”;
Текля — “Божья слава”, популярный XX век;
Харитина — “грационная”, “изощренная”;
Ориана — из древнеукраинской мифологии: “орианская женщина”;
Фросина — “радость”, “веселье”;
Есения — “рожденная осенью”.
Выбирая имя для ребенка, родители стремятся найти не только красивое и благозвучное, но и несущее глубокий смысл и историческую ценность. Древние украинские имена — отличный способ передать традиции и национальную идентичность новому поколению.