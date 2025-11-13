Невероятное открытие в Средиземном море: ученые впервые сняли пятиметровую тупорылую акулу

Тупорила акула / © Фото из открытых источников

Ученые фонда Save the Med зафиксировали у острова Кабрера, неподалеку от Майорки, пятиметровую тупорилу акулу, вид, ранее никогда не наблюдавшийся в водах архипелага.

Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства, рыболовства и экологии Балеарских островов, передает Bild.

Там было отмечено, что находка стала главной сенсацией масштабного исследования акул и склонов национального парка Кабрера.

Исследование подтвердило, что охраняемая и являющаяся крупнейшим национальным парком Испании с 2019 года морская зона служит важным приютом для редких видов. Кроме тупорылой акулы ученые зафиксировали 25 кошачьих акул и впервые получили видеоизображение белого ската, находящегося под угрозой исчезновения в Средиземном море.

Биологи добавляют, что большие акулы в этой зоне встречаются редко: за прошлый год задокументировали всего 17 голубых акул. Находка подчеркивает важность защиты морских экосистем и исследования редких видов в Средиземном море.

Напомним, ранее исследователи зафиксировали гигантскую белую акулу весом 750 кг. Это самая северная особь, которую когда-либо наблюдали в Атлантике.