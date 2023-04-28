Невероятное перевоплощение: мужчина похудел на 152 кг и показал, как выглядит сейчас (фото)

Вы имеете лишний вес и нуждаетесь в вдохновении, чтобы что-то изменить? Встречайте Коула Прохаску, жителя Южной Каролины, похудевшего на колоссальных 152 кг и опубликовавшего невероятное фото своей трансформации до и после. Пользователи Интернета быстро одобрили его удивительные усилия, доказав, что социальные сети могут иногда распространять любовь вместо ненависти.

Об этом пишет издание Manofmany.

Твит Коула получил потрясающие 70 тысяч лайков, 5000 комментариев и почти 4000 репостов. Один заинтересованный комментатор задал вопрос, который волновал всех: "Привет! Интересно, что такого произошло, что наконец-то нажало в тебе выключатель?". На что Коул ответил откровенно: "Честно говоря, это были 7-летние отношения, которые подходили к концу. Я пытался их спасти. Отношения спасти не получилось, но я спас себя".

По словам Коула, два года назад он весил колоссальные 270 кг, прежде чем решил "вернуть свою жизнь". Сейчас он весит примерно 102 кг и поделился своим трехшаговым планом, чтобы помочь другим начать: "Сосредоточьтесь только на том, что вы можете контролировать, запишитесь в тренажерный зал, преодолевайте по крайней мере 10 тысяч шагов в день".

Сейчас Прохаска планирует сделать операцию по коррекции тела, которая поможет ему изменить свой внешний вид. Этот вид хирургического вмешательства подразумевает удаление дряблой кожи или лишнего жира, а также улучшение формы и тонуса тканей. Обычно это делается поэтапно, поэтому для завершения может потребоваться достаточно много времени — иногда месяцы или даже годы.

Это тоже не дешевая процедура. Согласно статистическому отчету о пластической хирургии за 2020 год, такие процедуры могут стоить от 4000 до 15000 долларов США. Но несмотря на стоимость, хирургия моделирования тела становится все более популярной. В 2018 году было проведено почти на четверть миллиона косметических процедур больше, чем в прошлом году.

Прохаска планирует сделать операцию по коррекции тела, которая поможет ему изменить свой внешний вид / Фото: manofmany.com

Прохаска стремится сделать операцию как можно скорее, и если его страховка не возместит расходы, он даже рассматривает возможность создать страницу на одной из платформ, чтобы собрать деньги.

Напомним, женщина из Калифорнии похудела на 190 килограммов. Для этого 44-летней учительнице, весившей 258 кило, понадобилось пять лет.

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