Невероятное сияние и Иисус: женщина рассказала, что увидела во время клинической смерти

После того, как женщина очнулась, она написала: "Это было реально" и показала пальцем на небо.

Тина Хайнс из Аризоны, что в США, которая в феврале 2018 года умерла на 27 минут, рассказала о своих впечатлениях. Женщина говорит, что она почувствовала покой и увидела невероятное сияние и Иисуса с простертыми руками.

Об этом пишет thesun.co.uk.

В феврале 2018 года женщина упала на дороге, ее сначала пытался реанимировать ее муж, потом приехали медики, которые делали все возможное, чтобы вернуть Тину к жизни. Однако женщина провела в состоянии клинической смерти 27 минут. В больнице медики в шестой раз применили дефибриллятор и это вернуло Тину к жизни.

Фото: thesun.co.uk

Женщина говорит, что ее ошеломило то, что она почувствовала и увидела в клинической смерти.

"Невероятное спокойствие и умиротворение я почувствовала, когда увидела Иисуса, который стоял там с широко распростертыми руками. И прямо за Иисусом, стоявшим там, было это невероятное сияние. Это было так реально, цвета были такими яркими", — сказала Тина.

Фото: thesun.co.uk

Сначала медики подозревали у женщины черепно-мозговую травму, однако только через день ее показатели вернулись в норму. После того, как Тина очнулась, она на бумаге написала: "Это было реально" и показала пальцем на небо.

Фото: thesun.co.uk

Медики из Университета штата Вирджиния говорят, что переживание на грани жизни и смерти (NDE) – это опыт, изменяющий жизнь. Он может произойти в экстремальных условиях, когда никакие чувственные переживания не могут быть возможны.

Эти переживания могут отличаться в зависимости от человека, и во многих случаях, по словам экспертов, пациенты, переживающие клиническую смерть, будут чувствовать себя очень комфортно и не ощущать боли.

Некоторые также могут почувствовать, что "вышли со своего тела", причем иногда люди могут видеть свое физическое тело, летая над ним. Другие могут почувствовать, что их разум функционирует более четко и быстро, чем обычно.

Клинические смерти считаются редкими, но одна женщина недавно рассказала, что провела пять лет на небесах, когда скончалась на 14 минут в 2001 году.

Доктор Линда Крамер рассказала, что когда врачи скорой помощи бросились ее спасать, она почувствовала себя так, словно очутилась в другом мире.

После реанимации она смогла вспомнить, что "была на небесах" в течение пяти лет, где, по ее словам, видела горный хребет, который был в 30 000 раз выше Эвереста.

Напомним, известная голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала, как пережила клиническую смерть во время кровоизлияния в мозг. Она призналась, что видела свет и момент, когда покидала тело.

Читайте также: