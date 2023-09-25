Невероятный момент: трое крокодилов спасли жизнь собаке, которая упала в реку (фото)

Вместо того чтобы съесть, они вытолкнули пса на берег.

В Индии трио крокодилов спасло собаку, застрявшую в реке.

Об этом пишет ladbible.com.

В отчете, опубликованном в Journal of Threatened Taxa, описывается необычный случай, когда стая диких собак преследовала молодого пса на мелководье реки Савитри в индийской Махараштре.

На кадрах видно, что собака, по-видимому, не обращает внимания на крокодилов, которых можно было увидеть поблизости и медленно продвигались вперед.

Крокодилы спасли собаку / Фото: Utkarsha Chavan

Но вместо того, чтобы попытаться съесть собаку, крокодилы используют свои морды, чтобы оттолкнуть ее в безопасное место.

Более того, на кадрах даже видно, как крокодилы толкают собаку на участок берега реки, где нет вышеупомянутых диких собак, а это значит, что она может безопасно сбежать.

Крокодилы спасли собаку / Фото: Utkarsha Chavan

Авторы исследования отметили: "То, что изначально казалось классическим хищническим инстинктом (крокодила), вскоре оказалось более послушным поведением двух из трех крокодилов, ведущих собаку с места".

Далее исследователи заявили, что "интересный" инцидент мог быть вызван "умным поведением, наводящим на мысль о межвидовой эмпатии".

"Учитывая, что крокодилы могли легко сожрать собаку, однако никто из них не напал, а решил подтолкнуть ее к берегу, это означает, что тяга к голоду отсутствовала. Мы предполагаем, что это случай разумного поведения, приводящего к межвидовой "эмоциональной эмпатии", которая не является широко исследованным поведением, хотя способность одного вида испытывать эмоциональные чувства другого вида заслуживает признания. Интересный случай с собакой, "спасенной" группой крокодилов, описанный здесь, кажется скорее проявлением сострадания, чем альтруистического поведения".

Но прежде чем предполагать, что у крокодилов есть милая и приятная сторона, исследователи также заявили, что было проведено очень мало исследований умственных способностей крокодилов.

Напомним, в Греции овцы случайно съели более 270 кг каннабиса. Пастух назвал поведение животных "странным".

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